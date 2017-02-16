В ЕС призвали снять блокаду поставок угля из ОРДЛО

В Европейском Союзе призвали прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису, что повлияет на людей по обе стороны линии разграничения.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине, полученном в ответ на запрос «Европейской правды».

«Блокада железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и ОРДЛО противоречит инклюзивному подходу к гражданам Украины, проживающим на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власть же, в свою очередь, должна решить эту проблему как можно скорее», - говорится в комментарии.

В ЕС отметили, что блокада уменьшает объемы поставок угля с оккупированных территорий. Вследствие этого функционирование крупнейших электростанций в Украине может оказаться под угрозой.

«Это, в свою очередь, может вызвать энергетический кризис, что повредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения. Учитывая это, План мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, принятый Кабинетом министров Украины в январе, крайне важен, поскольку облегчит жизнь местного населения», - отмечается в комментарии.

В представительстве также отмечают, что прозрачность движения товаров через линию разграничения неотъемлема. Она даст возможность бороться с нелегальной торговлей и контрабандой.

«Мы призываем украинские власти увеличить свои усилия в этой сфере. Минские договоренности остаются основой мирного и долговременного решения конфликта с уважением к суверенности и территориальной целостности Украины».

Как известно, 25 января люди, называющие себя ветеранами АТО, а также народные депутаты начали блокировать железную дорогу между станциями Светланово и Шипилово. Полиция открыла производство по этому факту.

Впоследствии люди в камуфляже захватили еще один участок железной дороги на Луганщине. Они аргументируют это борьбой с контрабандой и требуют прекратить торговлю с оккупантами на востоке Украины.

По данным правительства, 10 февраля были прекращены все поставки антрацита для работы ТЭС Украины с временно неконтролируемых территорий.

12 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановкам и отключениям в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

15 февраля Кабмин фактически ввел чрезвычайное положение в энергетике.