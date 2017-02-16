На Николаевщине уголовник вломился в дом, изнасиловал и ограбил женщину

В Вознесенском районе Николаевщины 14 февраля полиция задержала 33-летнего ранее судимого мужчину, который обоснованно подозревается в изнасиловании и разбойном нападении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 4:00 утра в дом 25-летней женщины, повредив металлопластиковое окно, проник неизвестный.

«Проснулась молодая женщина от того, что незнакомец, надвинув шапку себе на глаза, тянул ее с кровати, закрывая рот ладонью и приказывая молчать. Уже находясь в другой комнате, злоумышленник избил потерпевшую и, угрожая физическим насилием в отношении нее и ее маленького ребенка, отобрал золотое кольцо и насильственно удовлетворил половую страсть неестественным путем. После этого преступник забрал у хозяйки 350 гривен. Приказав женщине лечь на кровать лицом вниз и не подниматься, нападавший пошел к выходу, забрав еще мобильный телефон и электродрель», - рассказали в полиции.

В течение нескольких часов личность злоумышленника была установлена. Задержали полицейские его при попытке сбыть отобранное золотое кольцо. Задержанный отрицает свою причастность к преступлениям, но во время санкционированного обыска в одном из мест его проживания обнаружили телефон пострадавшей женщины. Похищенную электродрель преступник уже успел продать.

Сейчас подозреваемого задержали на 72 часа, ему объявили о подозрении по части 1 статьи 153 («Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом») и части 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция задержала насильника 13-летней девочки.