Еще рано делать выводы о Революции Достоинства, - Порошенко

Через три года после завершения Революции Достоинства о ней еще рано делать выводы.

Об этом 16 февраля во время мероприятий по чествованию памяти героев Небесной сотни заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «РБК-Украина».

- Нам с вами и подавно рано собирать выводы, а тем более пессимистичные, о нашей Революции Достоинства. Начатые ею процессы еще в полном разгаре, и я абсолютно убежден в оптимистическом их завершении, - заявил Порошенко.

Президент отметил, что пройдет еще не один год перемен, но наступит тот день, «когда даже Фома неверующий увидит и поверит, насколько изменилась к лучшему наша страна».

По словам Порошенко, погибшие во время событий на Майдане три года назад еще не знали, что вступают в один из первых боев за независимость в войне, которая продлится не один год.

- Выстрелы снайперов на Майдане были фактически первыми выстрелами агрессора в душу нашего государства... Герои Майдана не знали, что безоружными вступают в один из первых боев войны за независимость, - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Порошенко назвал блокаду поставок угля из ОРДЛО «дестабилизирующим фактором».