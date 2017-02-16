Ученые рассказали об обнаружении «седьмого континента» возле Австралии

Группа геологов из Австралии и Новой Зеландии заявили о том, что им удалось обнаружить седьмой континент Земли, получивший название Зеаландия.

Об открытии ученых сообщается на сайте Геологического общества Америки, передает «Зеркало недели».

В ходе исследования ученые изучили геолого-геофизические данные отдельного участка земной коры и пришли к выводу о том, что Новая Зеландия и Новая Каледония – это не изолированные островные цепи, а часть одного континента, 94% поверхности которого скрыто под водой. Ученые назвали континент Зеаландией и утверждают, что его площадь составляет 4,9 миллиона квадратных километров. Ранее Зеаландия была частью сверхконтинента Годвана.

«Это не внезапное открытие, а постепенное осознание. Например, 10 лет назад у нас не было бы накопленных данных или уверенности в интерпретации, чтобы написать эту статью», - утверждают исследователи.

Напомним, ранее ученые заявляли о обнаружении континента, который исчез 84 миллиона лет назад.