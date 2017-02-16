С понедельника возобновляется учебный процесс в школах Николаева

В понедельник, 20 февраля возобновится учебный процесс в школах и внешкольных учебных учреждениях города Николаева.

Об этом рассказал заместитель городского головы Евгений Шевченко, сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Как сообщили в мэрии, соответствующий приказ управления образования Николаевского городского совета уже подписан.

При этом обращается внимание руководителей образовательных учреждений на необходимость обеспечить выполнение учебных программ.

Также в школах должны принять меры по профилактике и предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, обеспечить оптимальный температурный и двигательный режимы, ограничить проведение массовых мероприятий.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что с 8 февраля в школах Николаева временно были прекращены занятия.