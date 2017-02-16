Газ-тур по-николаевски

Группу журналистов сопровождали представители ПАО «Николаевгаз» - главный инженер Максим Крет, начальник отдела продаж Иван Ткаченко и специалистка по связям с общественностью Элина Луцкевич. Для оперативного трансфера участников экскурсии газовой компанией был выделен специальный газомобиль с шофером.

Первым пунктом назначения пресс-тура было Николаевское линейное управление магистральных газопроводов «Укртрансгаза». Как объяснил начальник управления Евгений Литвинюк, основной функцией газораспределительной станции (ГРС) является прием газа из газопроводной магистрали, его механическое очищение и одорация - добавление в природный газ, который, как известно, не имеет собственного запаха, остро пахнущего вещества, никак, по словам газовиков, не влияющего на качество самого газа.

После проведения инструктажа по технике безопасности (уже второго за утро, потому что первый провели еще в «Николаевгазе») и выдаче всем участникам экскурсии касок, журналистов провели на объект повышенной опасности. Вблизи здоровенных газовых труб, цистерн, блоков переключения и электрощитов очень шумно, взгляд то и дело натыкается на предупреждающие или запрещающие знаки и надписи.

В одном из небольших измерительных помещений заведующая химико-аналитической лаборатории Светлана Барталева производит забор газа для анализа в лаборатории ГРС. Журналисты пытаются зафиксировать камерами этот процесс, но их просят остаться снаружи и снимать через дверной проем, - пользоваться камерами, телефонами и другими устройствами здесь запрещено из-за повышенной взрывоопасности. Протокол измерений в течение часа предоставили журналистам. По словам заведующей лаборатории, все показатели отвечают нормам.

К слову, ПАО «Николаевгаз» ежемесячно получает от линейного управления магистральных газопроводов сертификаты качества природного газа с полным перечнем физико-химических показателей и калорийности газа в разрезе каждого дня. Увидеть их можно на официальном сайте «Николаевгаза» в разделе «Качество газа».

Уже во время кофе-брейка в кабинете начальника управления «Укртрансгаз» Евгений Литвинюк заверил журналистов, что на этапе, когда голубое топливо попадает в газовую систему, совершить какие-либо манипуляции с ним невозможно.

- Система газопроводов является герметичной и целостной, и газ по этой системе проходит под давлением. Любое вмешательство в работу газотранспортной системы ГРС может привести к аварии или взрыву, - добавил он.

Специалистка по связям с общественностью ПАО «Николаевгаз» Элина Луцкевич подтвердила, что в последнее время возросло количество жалоб потребителей на якобы ухудшение качества подаваемого в их дома газа.

- Качество газа невозможно определить «на глаз». Физико-химические показатели топлива можно узнать только в лаборатории. Тем не менее, жалобы потребителей основываются на смене цвета газа во время горения, что на самом деле является признаком неполного сгорания газа. Это может происходить по нескольким причинам: загрязненность горелок, неудовлетворительная работа и засоренность дымовых и вентиляционных каналов, непрофессиональная самовольная замена потребителем газовых приборов, отсутствие поступления воздуха в помещение. Для полного сгорания 1 куб.м газа необходимо 10 куб.м свежего воздуха. Что касается предположений о разбавлении природного газа азотом, то стоимость азота втрое выше стоимости газа, поэтому прибегать к таким действиям со стороны газораспределительной компании не является экономически целесообразным. Относительно содержания кислорода в газе могу сказать, что его объемная доля в соответствии с госстандартом не должна превышать 1%. При увеличении этого показателя образуется взрывоопасная смесь, - говорит Элина Луцкевич.

Начальник отдела продаж ПАО «Николаевгаз» Иван Ткаченко считает, что главным фактором нареканий на качество газа является его цена.

- Когда цена газа была меньше, вопросов к его качеству тоже было меньше. И это справедливо, люди хотят получать качество, соответствующее стоимости продукта. Однако, причиной визуальных изменений подаваемого газа являются субъективные факторы, например, засоренность горелок или чистота газового оборудования в целом. В случае, когда потребитель имеет претензии к тому, что газ плохо горит – не тем цветом, не с той интенсивностью, - ему необходимо периодически проводить технический осмотр и чистку газового оборудования, - убежден Иван Ткаченко.

На одном из газораспределительных пунктов (ГРП) города, куда после управления «Укртрансгаз» повезли экскурсантов, журналистам показали как через него движется газ из газотранспортной системы к конечному потребителю, а также дали убедиться в герметичности системы и невозможности вмешательства в ее целостность, предоставив к осмотру все помещения и приборы ГРП. Теперь я знаю как выглядят изнутри эти многочисленные кирпичные домики с идущими к ним и от них желтыми трубами.

Далее участники пресс-тура отправились в конечную точку запланированного маршрута – жилище бытового потребителя. Впустить к себе компанию из журналистов, работников ПАО «Николаевгаз» и представителей независимой киевской лаборатории согласилась жительница Центрального района города. На ее кухне в присутствии николаевской прессы были взяты пробы природного газа. Процесс осуществлял младший научный сотрудник ГП «Укрметртестстандарт» Роман Теренник. В соответствии с правилами, он несколько раз произвел фильтрацию пробоотборников, чтобы газ в них четко соответствовал газу из трубы. Для этого набираемый в емкости газ стравливался в открытое окно многоэтажки. Журналисты уже начали шутить, что участвуют в создании как минимум слуха у местных жителей о том, что кто-то ворует в 20-литровые бутылки природный газ и скоро приедут копы.

А пока младший научный сотрудник трудился над опломбированием заполненных емкостей, его спутница – представительница пресс-службы лаборатории - делилась с николаевскими журналистками впечатлениями о городе, расспрашивала о его портах, южной погоде и недалеком море, показывала в телефоне фотографии, которые успела сделать, и уточняла, что на них, удивлялась и восхищалась. Тот момент, когда предмет встречи – природное топливо – создает не только тепло в квартирах, но и в общении едва знакомых людей.

С результатами анализа киевляне пообещали ознакомить николаевцев в ближайшие дни.