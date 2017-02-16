«Скажите, пожалуйста»: как не остаться одному в День влюбленных?

День Святого Валентина с каждым годом в Украине становится все более популярным праздником, что уже пора ему становиться выходным днем.

Но свежий выпуск программы «Скажите, пожалуйста» не об этом, а о том, что делать тем, кто еще не влюбился и не нашел себе пару? Как им пережить этот день, когда даже в Николаевский зоопарк вход бесплатный для влюбленных пар, а одиноким людям – полная цена.

Смотрите об этом в новом выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

Напомним, в предыдущем выпуске ведущая программы Светлана Махничева подводила итоги 2016 года в 59 юбилейном выпуске.