«Скажите, пожалуйста»: как не остаться одному в День влюбленных?

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День Святого Валентина с каждым годом в Украине становится все более популярным праздником, что уже пора ему становиться выходным днем.

Но свежий выпуск программы «Скажите, пожалуйста» не об этом, а о том, что делать тем, кто еще не влюбился и не нашел себе пару? Как им пережить этот день, когда даже в Николаевский зоопарк вход бесплатный для влюбленных пар, а одиноким людям – полная цена.

Смотрите об этом в новом выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

Напомним, в предыдущем выпуске ведущая программы Светлана Махничева подводила итоги 2016 года в 59 юбилейном выпуске. 

Андрей Лохматов

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русскийобщество