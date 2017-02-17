В Украине до сих пор снимают сериалы для российского рынка, - кинорежиссер

Украинские продюсеры обходят закон, чтобы снимать кино и телесериалы одновременно на два рынка – в Украину и Россию.

Об этом в интервью «Новому времени» рассказал украинский режиссер, автор фильма «Поводырь» Олесь Санин.

- Артист приходит к нам на кастинг. Я спрашиваю, где он снимается, а он опускает глаза. Тогда говорит: «Снимаюсь в сериале, один раз захожу в кадр в форме украинского полицейского. Тогда переодеваюсь, захожу в форме российского полицейского, и вновь та же самая сцена. Играем, конечно, на русском», - рассказал Санин.

Обычно, объясняет режиссер, подобные случаи свидетельствуют о том, что продюсеры снимают одинаковый контент на оба рынка – российский и украинский, или же просто работают только для России.

- А затем откладывают отснятое в ящичек. Думают, когда же это все закончится, когда мы уволим этих проукраинских чиновников, выдавим их деньгами и все вернется обратно? И это будет всегда, - добавил Санин.

Напомним, ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп поддержал украинского политзаключенного Сенцова, которого незаконно посадили в тюрьму в РФ.