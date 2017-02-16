В «Укрэнерго» заверили, что в Украине до середины марта отключений света не будет

В условиях чрезвычайного положения энергосистема Украины может стабильно работать без отключений до 15-20 марта.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в видеообращении на странице НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

Ковальчук сообщил, что уголь стране необходим, в том числе и антрацитовой группы. Однако, по его словам, запас антрацитового угля на складах больших электростанций составляет свыше 800 тысяч тонн, и еще более 100 тысяч тонн хранится на складах тепло-электро станций.

- Этот объем в условиях чрезвычайного положения означает, что энергосистема Украины сможет более 40 дней проработать в устойчивом режиме без каких-либо знаковых происшествий, которые конечные потребители могли бы ощутить. Мы гарантируем, что при текущем режиме и температурах, которые сейчас есть, до 15-20 марта никто не ощутит на себе конкретных результатов этого чрезвычайного положения, - заявил Всеволод Ковальчук.

Напомним, что в среду, 15 февраля, Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в энергетике.