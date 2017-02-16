Николаевский зоопарк закрыли на карантин: там предположительно из-за птичьего гриппа умер павлин

В Николаевском зоопарке на 21 день объявлен карантин, так как предположительно от птичьего гриппа умер павлин.

Об этом пишет СВІДОК.info со ссылкой на директора Николаевского зоопарка Владимира Топчего.

Как пишет издание, инцидент произошел еще 7 января. С того момента птица находилась в глубокой заморозке в Николаеве и только 15 февраля ее отправили на экспертизу в Киев.

При этом издание отмечает, что николаевская экспертиза вируса птичьего гриппа не выявила, а вот столичные специалисты считают, что птица погибла именно из-за этой болезни.

«Сам Топчий говорит, что сомневается в наличии вируса птичьего гриппа, поскольку смерть птицы наступила еще 7 января. С тех пор ни смертей, ни заболеваний животных больше не наблюдалось. За это время, по словам директора, в случае наличия болезни «перекосило бы ползоопарка». Также Топчий отметил, что это обычное явление, когда молодые павлины не выдерживают крепких морозов», - пишет издание.

Тем не менее, сегодня было созвано заседание штаба, на котором принято решение закрыть зоопарк на 21 день на карантин. По этому поводу в Николаев из Киева выехали пять специалистов. В течение данного срока в зоопарке должны проверить всех животных на наличие вируса.

«Что касается экономической составляющей, Владимир Топчий утверждает, что особых потерь из-за запрета на посещение зоопарк не понесет, так как в зимний период и так мало людей приходят посмотреть на животных. А вот обследование всех обитателей зверинца выльется в крупную сумму, поскольку стоимость одной экспертизы составляет 300 гривен», - сообщает издание.

Напомним, что в конце августа неизвестные посетители за одну неделю отравили двух животных в Николаевском зоопарке. С признаками отравления в конвульсиях умер самец снежного барса Гаспар, а ранее в вольере обнаружили мертвой самку пумы.

После этого появлялась информация о том, что был отравлен детеныш снежного барса. Тогда диретор Николаевского зоопарка опроверг слухи об отравлении детеныша снежного барса