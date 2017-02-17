На Николаевщине директора школы отстранили от обязанностей на время проверки жалоб родителей

В Николаевской области директора Новобугской общеобразовательной школы № 7 Валерия Семененко отстранили от исполнения обязанностей на время проверки озвученных родителями и персоналом учреждения фактов его недоработки и неправомерных действий.

Соответствующее решение было принято в четверг, 16 февраля, в ходе выездного заседания комиссии депутатов Новобугского районного совета, передает «Тут.инфо».

«Основные жалобы родителей были к питанию. Детям в школе предлагали покупать продукцию: пирожки, пиццу, сосиски в тесте, торговлю вели без регистрации предпринимательской деятельности, без заключения необходимых договоров и главный вопрос: кому шла прибыль от торговли. Также родители жаловались на антисанитарные условия в столовой, отсутствие необходимых дезинфицирующих средств. Посуду убирать и мыть директор школы заставлял медицинского работника. Уборщицы жаловались на отсутствие моющих средств, плохое техническое состояние туалетов, отсутствие дезодорирующих средств», - говорится в сообщении.

Поэтому депутаты посетили школу, чтобы воочию проверить жалобы родителей. Поступило предложение организовать проверку изложенных фактов специально созданной комиссией.

Напомним, ранее сообщалось о том, как директор Новобугской школы №7 Валерий Семененко, который к тому же является депутатом районного совета, потратив 150 тысяч гривен, закупил для учебного учреждения 11 компьютеров по завышенной в два раза цене у своего сына Ивана Семененко.