У Ахметова и Таруты ответили на угрозы боевиков отобрать их активы: будет гуманитарная катастрофа

"Метинвест" - крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, и корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) резко отрицательно относятся к блокировании железной дороги на границе размежевания в зоне АТО, а также к возможной "национализации" их предприятий со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на "Метинвест" и ИСД.

Как пишет издание, в случае остановок предприятий это повлечет за собой гуманитарную катастрофу.

В частности, в группе "Метинвест" отмечают, что на временно неподконтрольной Украине территории находится ряд предприятий группы, среди которых – угольное объединение "Краснодонуголь" (Луганская область), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), Макеевский металлургический завод (филиал ЕМЗ), "Комсомольское рудоуправление" и Харцызский трубный завод (ХТЗ, все – Донецкая область).

"Юридически все они были перерегистрированы в городах, подконтрольных Украине, – Северодонецке и Мариуполе. Это означает, что все эти предприятия в своей деятельности руководствуются законодательством Украины, получают все необходимые лицензии в Украине и платят налоги, сборы и другие обязательные платежи в государственный бюджет Украины, а также приносят валюту в страну за счет своей экспортной выручки", - подчеркивают в "Метинвесте".

При этом констатируется, что "ДНР" и "ЛНР" не признаны ни в одной стране мира, с которыми группа ведет торговую деятельность.

"Национализация" или перерегистрация предприятий в юрисдикции "ДНР/ЛНР" приведет к полному прекращению экспорта их продукции. Кроме того, они не смогут продолжать свою дальнейшую работу без квалифицированного менеджмента и персонала, который группа "Метинвест" вынуждена будет сократить. Данные действия неминуемо приведут к остановке предприятий и их последующему закрытию", - отмечают в "Метинвесте".

Также констатируется, что только на обозначенных предприятиях сокращению подвергнутся почти 20 тысяч человек. За этим неминуемо последуют увольнения людей и на предприятиях смежных отраслей – энергетики, транспорта, машиностроения – а также подрядных организаций, что приведет к социальному взрыву.

"Мы считаем такой сценарий недопустимым и намерены продолжать осуществлять всю деятельность предприятий, физически расположенных на неконтролируемых территориях, в рамках украинского законодательства. Все вышеуказанные предприятия неразрывно связаны с другими предприятиями горно-металлургического комплекса (ГМК), расположенными на подконтрольной Украине территории, – логистикой, поставками сырья, общей производственной цепочкой. Поэтому их остановка неизбежно приведет к существенным проблемам в ГМК Украины в целом и возможной остановке ряда других предприятий. При этом после полной остановки повторно запустить производство невозможно, и оно будет потеряно навсегда", - подчеркнули в группе.

Также отмечается, что кризис в отрасли может наступить гораздо раньше, чем будут приняты соответствующие законы в непризнанных республиках. Так, в конце января группа людей, называющих себя бывшими бойцами украинских добровольных батальонов, заблокировали движение поездов на нескольких железнодорожных перегонах в Луганской области и объявили о начале торговой блокады неподконтрольных Украине территорий. Таким образом, были заблокированы не только поставки коксующегося угля в адрес украинских металлургических предприятий, но и поставки энергетического угля, необходимого для работы теплоэлектростанций, констатируют в "Метинвесте".

В свою очередь исполнительный директор ИСД Максим Завгородний сообщил агентству о своей солидарности с позицией "Метинвеста", призвав снять блокирование грузов, а также подвергнув критике действия в ОРДЛО по "национализации" предприятий.

"Позиция с "Метинвестом" у нас одинаковая", - сказал он.

При этом Михаил Завгородний подчеркнул, что предприятия "ИСД", как и "Метинвеста", зарегистрированы в Украине, на предприятиях работают украинцы, получают зарплату.

По его словам, в ОРДЛО остановилось практически все, кроме ГМК. Михаил Завгородний напомнил, что Алчевский меткомбинат является современным предприятием. Когенерационная установка, работающая на вторичных газах - доменном и коксовом - и производящая электроэнергию, не имеет аналогов в Украине.

"У меня нет слов по создавшейся ситуации. Это коллапс. Предприятие сейчас находится на "горячей" консервации. Есть вопрос постоянных затрат на поддержание основных фондов и социальной поддержки людей - это в сфере ответственности акционеров", - отметил исполнительный директор ИСД.

Касаясь вопроса т.н. "национализации" со стороны "ДНР/ЛНР" он отметил:

"Это позиция, скажем так, явно неправовая. И там нарушаются права и наших собственников, и Украины в целом, и европейских финансовых институтов, которые участвовали в процессе уникального комплекса - в кредитных и других программах. Кроме того, есть масса институциональных моментов, в которых участвуют иностранные специалисты, так как продукция по всему миру экспортируется и применяется в различных отраслях промышленности. И если кто-то что-то попытается национализировать или попытается там работать - это будет просто невозможно! Это просто превратится в набор зданий и сооружений, которые не будут целостным комплексом и не смогут работать ни при каких обстоятельствах. Даже гипотетически - без украинской сертификации продукции это нереально", - подчеркнул собеседник агентства.

При этом Михаил Завгородний также напомнил, что АМК и ДМК интегрированы с европейскими активами корпорации - ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa, туда поступают слябы, и прекращение поставок может нанести ущерб европейским компаниям корпорации.

Справка: "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". При этом основателем компании "Систем Кэпитал Менеджмент"(СКМ) является Ринат Ахметов.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский и Днепровский меткомбинаты, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. Совладельцем корпорации "ИСД" является Сергей Тарута.