Николаевский Благотворительный Фонд «Жизнь 2016»

Ездили к детворе в Николаевский Детский Дом «Красное Солнышко». В самом здании, в некоторых его помещениях идёт ремонт и реконструкция. Фасад здания стал значительно веселее, яркие краски и живые цветы в коридорах и на всех этажах, тепло, чисто, уютная, почти домашняя атмосфера.

Привезли подарки, многое из того что привезли нам передали друзья и знакомые. К примеру, в момент нашего визита, к входу подъехал легковой автомобиль, и парень который сидел за рулём, начал выгружать из машины пакеты с детскими вещами и игрушками. Памперсы, детские салфетки, детская одежда, игрушки, это только то, что можно было рассмотреть.

В процессе беседы с руководством детского дома оказалось, что такие визиты, с подарками, безвозмездно, случаются довольно таки часто. Люди просто привозят то, что могут, спрашивают, что необходимо и через какое то время приезжают снова. Привозят необходимое.