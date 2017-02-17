Новые депутаты Николаевского облсовета определились с комиссиями, в которых хотят работать

Татьяна Полищук Депутаты Николаевского областного совета Владислав Басс и Юрий Крет (оба от ВО «Відродження»), а также Татьяна Полищук (ВО «Батьківщина») определились с постоянными депутатскими комиссиями, в состав которых они хотели бы войти.

Об этом в пятницу, 17 февраля, шла речь в ходе в постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, начальник производственного участка ГП «Зоря»-«Машпроект» Владислав Басс планирует войти в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, директор ООО «Валиде-ЮГ» Юрий Крет – по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а волонтер Татьяна Полищук – по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.

Юрий Крет Владислав Басс

Напомним, Владислав Басс и Юрий Крет в облсовете сменили своих коллег по фракции ВО «Відродження» Олега Мудрака и Сергея Сидорука, которые досрочно сложили мандаты.

Что же касается Татьяны Полищук, то после смерти депутата облсовета Владимира Гулина и отказа еще одного кандидата от мандата, она должна была стать депутатом, но в областной организации ПП «Батьківщина» ее не проинформировали об этом,. Поэтому Полищук также признали «отказавшейся от регистрации депутатом Николаевского облсовета». После этого волонтер подала в суд, который постановил зарегистрировать ее депутатом.

После этого президиум Николаевского областного совета снял с рассмотрения на сессии 28 октября вопрос о признании полномочий депутата от партии ВО «Батьківщина» Дмитрия Гуринчука, чтобы изучить возникшую конфликтную ситуацию.

В итоге Николаевская окружная избирательная комиссия выполнила постановление Николаевского окружного суда, а также Одесского апелляционного административного суда и зарегистрировала депутатом Николаевского областного совета волонтера Татьяну Полищук.