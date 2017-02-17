У Савченко заявили, что с приходом нового директора ситуация на «Николаевоблтеплоэнерго» стабилизировалась

Ситуация на областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» стабилизировалась.

Такое заявление сделал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской облгосадминистрации Евгений Гладков в пятницу, 17 февраля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.

- С приходом нового руководителя (Николая Логвинова – ПН) мы констатируем факт, что ситуация стабилизировалась, - сказал он. - На сегодняшний день задолженности по заработной плате за 2016 год нет. Заработная плата за январь 2017 года выплачена в объеме 90%. Задолженности на данный момент не существует. Я так понимаю, что 20-21 февраля будут полностью расчеты за январь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на сегодняшний день предыдущий руководитель «Николаевоблтеплоэнерго» Виталий Бородин находится под следствием, ему объявлено о подозрении в растрате средств предприятия. В связи с этим обязанности директора ОКП были возложены на главного экономиста предприятия Светлану Аверкову.

А позже, в результате совместного обсуждения областной и городской власти, исполняющим обязанности директора предприятия был назначен директор КП Николаевского городского совета «Городское рыночное хозяйство» Николай Логвинов.

7 декабря, на внеочередной сессии облсовета, депутаты одобрили передачу «Николаевоблтеплоэнерго» из общей собственности области в коммунальную собственность общины города Николаева.

8 декабря депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение средств на погашение долга перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», а также договорились о дальнейшем создании рабочей группы, которая будет прорабатывать вопрос передачи предприятия в коммунальную собственность города.