Судьи Николаевской области избрали делегатов на съезд судей Украины

В пятницу, 17 февраля, в здании Апелляционного суда Николаевской области состоялось общее собрание судей области, на котором путем тайного голосования избрали шестерых делегатов на 14-й внеочередной съезд судей Украины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На собрании присутствовали 23 судьи из 25, что являлось достаточным для кворума. Кандидаты в делегаты определялись путем самовыдвижения или же кандидатуру судьи могли предложить коллеги. Так, в бюллетень для голосования внесли 11 фамилий кандидатов.

По итогам тайного голосования делегатами от местных судов общей юрисдикции на 14 внеочередной съезд судей Украины избраны судьи: Елена Волкова, Наталья Гапоненко, Татьяна Литвиненко, Инна Притуляк, Лариса Рак и Ирина Боброва.

По словам главы собрания судьи Заводского районного суда города Николаева Ирины Бобровой, выборы позволили определить представителей судебной системы области, которые смогут голосовать за достойных кандидатов на съезде судей Украины.

Основной целью внеочередного съезда судей Украины, который состоится в Киеве 14-15 марта текущего года, являются выборы судей в высшие судебные органы страны. Как известно, на конкурсе за места в Верховном суде Украины претендуют пятеро судей из Николаевской области.

Напомним, что неделю назад, 10 февраля, судьи Апелляционного суда Николаевщины тоже избрали двух делегатов на съезд судей Украины.