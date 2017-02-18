«Майстри майбутнього», – николаевский бизнесмен объявил городской конкурс рабочих талантов

По инициативе директора ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслава Симченко в Николаеве состоится конкурс среди учащихся профтехучилищ под рабочим названием «Майстри майбутнього».

Об этом сообщает пресс-служба «НТРЗ».

– Сегодня как никогда ценны для предприятий высококлассные рабочие: токари, фрезеровщики, сварщики, электрики, слесари и т.п. В тяжелые 90-е годы многие таланты были растеряны и утрачены, и я могу сказать, что до сих пор необходимого количества рабочих для производства нет. В такой ситуации можно либо вздыхать и пенять на то, что молодые люди не хотят идти в «непрестижные профессии», либо самим предпринимать шаги по повышению уровня престижности высококвалифицированных рабочих рук. Мы решили идти по второму пути. Будем выявлять этих талантливых ребят, поощрять их и, как результат, трудоустраивать и давать дальнейшую путевку в жизнь, – отметил Вячеслав Симченко.