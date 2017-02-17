Мэр Сенкевич предложил экс-депутату от КПУ возглавить Заводский район Николаева

Николай Визир Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил экс-депутату Николаевского городского совета Николаю Визиру возглавить администрацию Заводского района.

Об этом со ссылкой на самого Визира сообщает интернет-издание «Новости-N».

По словам Николая Визира, около двух недель назад у него состоялась встреча с мэром Николаева, где они обсудили один из вариантов усиления города людьми - профессионалами своего дела.

- С учетом того, что я в последнее время занимался плотно морскими терминалами, то он со мной проконсультировался и сказал, что как вариант «может быть мы рассмотрим ваше назначение», - сообщил экс-депутат.

На предложение мэра Визир ответил, что он не возражает, но только на определенных условиях.

- Я, в принципе, не возражаю, но на определенных условиях, чтобы действительно это был командный подход, меня меркантильные цели не интересуют, - сказал Визир.

Со слов экс-депутата, после встречи с мэром больше с ним никто не разговаривал и не встречался.

- Я не из тех людей, которые кого-то подсиживают, кого-то интригуют. С Александром Федоровичем я встречался в первый раз, и впечатление о нем сложилось, как об амбициозном человеке, который ставит себе большие задачи, но команды у него нет, - рассказал Визир.

Что касается связей с нардепом Давидом Макарьяном, то от них потенциальный претендент на должность главы района открестился.

- С Давидом Борисовичем я всего виделся два-три раза, не более. Я человек самостоятельный, - резюмировал экс-депутат.

Справка

Николай Визир в 2006-2009 годах был депутатом Николаевского горсовета от Компартии Украины. Был помощником народного депутата Украины от КПУ Владимира Матвеева.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Сенкевич назначил депутата от «Оппозиционного блока» Светлану Гладун главой Ингульской администрации.