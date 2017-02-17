Беседа с другом

Говорю, вот, мол, ситуация с детскими дошкольными учреждениями, детскими садами, школами (не частными), детскими больницами, онко- в особенности. Ведь все они получают 100% бюджета на электроэнергию и газ от государства – так и есть, говорит. Я ему, а что если рассмотреть вариант частичного или полного перевода/перехода данных учреждений на возобновляемые источники энергии. Спонсоры, инвесторы, филантропы, благотворители, государственная программа по «…..уряд України прискорити виконання таких необхідних реформ в енергетичному секторі з метою більш повного задоволення потреб українського народу. Підвищення енергоефективності та зведення до мінімуму ролі держави в енергетичному секторі призведе до скорочення можливостей для корупції та посилення енергетичної безпеки.»

Это цитата из Официального заявления Посольства Соединённых Штатов Америки в Украине, по поводу ситуации с препятствованием поставок угля и т.д……

Страна, в которой идёт война, страна, в которой стоимость парка правительственного транспорта превышает годовой бюджет этой страны, как минимум в два раза, страна, в которой некоторые политики заявляют о спасении нации/народа, но забывают, что народ и нация начинаются с семьи, детей, детского сада, школы. Третий год пошёл как мы тратим ассигнации на уголь из ордло, вместе с углём мы получаем налоги с тех предприятий которые работают на территории ордло, но юридически находятся в Киеве, Харькове, Днепре. На предприятиях работают люди, не все из них сторонники русского мира, и да, кстати, у них, у многих, есть дети.

Так вот, почему бы, всё таки, хотя бы частично не перевести такого рода социальные учреждения на возобновляемые источники энергии? Если скажете что затраты несопоставимы с результатами, позволю себе не согласиться. Есть тому причины, и обосновать могу, вот только текст набирать долго и не одну страницу.

Если скажете, мол, кто знал, что так это АТО затянется – минус отделу планирования и советникам практически во всех ведомствах и гос.органах. На то существует аналитическая служба, не только в Украине но и на Западе. Почитайте аналитику за 15-16й годы, предпосылки на поверхности.

Есть чем возразить? Или так и будем жить во вселенной стим-панка? Что мешает потихоньку, по маленькому шажочку, притом во всех сферах жизни, переходить на лучшее, в том числе на чистую энергию? Так ведь, говорят, нет, у нас реформы, мы мол, переходим……

Я прошу прощения, сколько переход будет длиться, планы есть, достичь, там, к примеру, и т.д.

Поколение моё уже как бы, ээээээ, не застанем мы, тот день, когда наши космические корабли будут бороздить и т.д. А потом?

Мои дети тоже должны ждать реализации планов? Или они должны принимать активное участие в реформировании остатков того, что оставим им мы? В мои планы это не входило.

Примерно так я хотел сказать моему другу, но ограничился одним, двумя предложениями, на что, он не дослушав, сказал, что на «верху» никому это наЪ9р не надо. Ты мол, кому деньги хочешь экономить? Я-то предлагал подключать всё на Зелёный тариф, что позволит не только экономить бюджетные средства в долгосрочной перспективе, но и предоставить такого рода учреждениям возможность получать средства от реализации электроэнергии государству. А если сэкономленные средства направлять на закупку передовых технологий, образование врачей и педагогов, создание своих онко-клиник по западным образцам или оплачивать лечение своих граждан, деток, будущего нации, в онко-клиниках за границей. Сознательно не пишу: «за рубежом».

В Украине на самом высшем уровне чиновники страдают оговорками «по Фрейду», создают для себя тепличные условия жизни, за счёт налогообложения, порока банковской системы, импотенции в силовых ведомствах и зашкаливающей коррупции, которая пронизывает всё общество! Сколько ещё жизней необходимо положить на Востоке Украины и с нашей стороны и со стороны…другой, чтобы в стране начались реальные перемены? Сколько времени ещё ждать до светлого будущего? Я прекрасно понимаю, что тема чистой энергии не панацея в данном случае, понимаю, что солнечная батарея и пелетный котёл не помогут вылечить рак. Но, по крайней мере, это позволит использовать освободившиеся средства не на пафосное блеяние о реформах и изменениях к лучшему, а на то, чтобы у 8ми летней девочки появились локоны, или у 3х месячной малышки появился шанс поступить в университет и стать педиатром…

Не хочется заканчивать на грустной ноте… Быть Добру! Благодарю.