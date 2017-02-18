В выходные на Николаевщине потеплеет - синоптики обещают солнечную погоду

В субботу, 18 февраля, солнечная погода установится только в трех южных областях – Николаевской, Херсонской и Запорожской. Мокрый снег на остальной территории Украины уже в воскресенье сменит солнце.

Об этом на своем сайте сообщает Украинский гидрометцентр.

В выходные 18-19 февраля теплее всего будет в южных регионах страны – до 4-6 градусов тепла. Ночная температура воздуха в Украине еще остается минусовой, местами она остановится на нуле. В горах в связи с оттепелью возникает значительная опасность схода лавин.