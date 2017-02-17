В Николаеве презентовали возможности делового партнерства с Эстонией

В пятницу, 17 февраля, в Николаеве прошел круглый стол, посвященный обсуждению перспектив делового партнерства между Николаевом и Эстонией.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В начале встречи посол Эстонской Республики в Украине Герт Антсу рассказал о том, как им удалось стать государством, в котором практически все услуги можно получить через Интернет.

- Я должен сказать, что Эстония и в советское время была ближе к Европе в том смысле, что уже с 60-70-ых годов можно было посмотреть финское телевидение. Люди, например, в Таллине уже тогда знали, как жили люди на западе и поэтому наши реформы могли быть такими быстрыми и конечно мы получали много помощи от наших соседей, особенно от Финляндии, так как наш язык был похож. Было много инвестиций в первые годы из Швеции. Так как Эстония маленькая страна, то с инвестициями удалось изменить ее очень хорошо, быстрее, чем другие страны, - рассказал Антсу.

В свою очередь глава представительства в Восточной Европе «Агентства развития предпринимательства Эстонии» Яан Хейнсоо рассказал о том, каким образом электронные услуги внедрялись. По его словам, все началось с того, что законодательство Эстонии было написано с нуля. При этом основной упор делался на то, чтобы предприниматели понимали за, что именно они платят налоги. Такой подход позволил Эстонии занять в 2015 году 1 место в ЕС по индексу экономических свобод, 1 место в мире по налоговой конкурентоспособности, 1 место в Центральной и Восточной Европе в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса, 12 место по общему рейтингу простоты ведения бизнеса, 12 место в мире по ведению бизнеса через границы, 1 место в Европе по количеству стартапов на душу населения.

- От 2007 до 2013 года у нас была стратегия по поддержкам предпринимателей – нужно было развить технологии и инфраструктуру. То есть самые модные, самые технологически продвинутые производственные технологии были поддержаны на стадии производства и продвижения. Сегодня у нас цель стоит уже следующая: люди и так называемая «умная экономика», в которую мы вкладываем государственную поддержку и на которую направлена наша стратегия, - пояснил Хейнсоо.

На сегодняшний день в Эстонии внедрено более трех тысяч услуг, которые можно получить через Интернет. Сокращение бумажного документооборота позволяет экономить около 2% от тех затрат, которые раньше несло государство. При этом все базы данных соединены между собой, что позволяет быстро обрабатывать информацию. К примеру, налоговую декларацию можно заполнить за пару минут, так как информация автоматически подгружается из базы данных налогоплатильщиков. Ежедневно в Эстонии обрабатывается около двух миллиардов запросов, при населении около миллиарда людей.

По мнению городского головы Александра Сенкевича, в Украине инициатива на внедрение подобной системы должна исходить от центральной власти государства.

- Вопрос электронных услуг, вопрос электронного декларирования сделан централизовано и распространен на все города, которые существуют. В нашем случае у каждого города «ярмарка тщеславия» - свой электронный билет, свои электронные услуги, своя стратегия обращения с ТБО и так далее. У нас происходит какое-то соцсоревнование между городами, я бы даже сказал между областными центрами в рамках одной страны. Я не единожды высказывал это и в Минрегионбуде и на Ассоциации городов Украины, что данные вещи должны разработать за те миллиарды и миллионы евро, которые мы с вами видели, они должны быть потрачены в центре и имплементированы на местах, - высказал свое мнение Сенкевич.

После того, как представители Эстонии провели презентацию своей страны, Роман Ханжин от лица КУ «Агентства развития Николаева» рассказали о Николаеве. Как пояснил при этом Ханжин, по причине отсутствия электронного самоуправления в городе, эту функцию на себя берет «Агентство развития».

- «Агентство развития Николаева» будет таким электронным окном для инвестора. Нам придется точно также, пока мы не введем какие-то изменения бегать искать эти данные, чтобы показывать инвестору те цифры, которые нужны ему для просчетов, -

По словам Ханжина, подняв всю информацию о Николаеве, в «Агентстве развития» пришли к выводу, что город может быть интересен инвесторам, как логистический центр, а также как город, в котором можно получить качественных сервис морского и речного транспорта.