Двое действующих судей Верховного Суда Украины провалили тесты на знание законов

Двое действующих судей Верховного Суда Украины провалили тесты на знание законодательства в рамках конкурса на попадание в новый состав суда. Они не набрали даже минимальное количество баллов.

Об этом пишет «Левый берег» со ссылкой на члена Общественного совета добропорядочности Леонида Маслова.

На странице самого совета позже появились имена этих судей. Ими оказались Василий Гуменюк и Богдан Пошва.

В составе Верховного Суда Украины согласно новому законодательству, будет четыре кассационных суда: административный, хозяйственный, уголовный и гражданский. В зависимости от суда, минимальный балл составлял от 54 до 60 баллов. Максимальный – 90.

В целом после этапа тестирования количество претендентов на пост судьи Верховного Суда сократилось с 625 до 524, сообщается на сайте ОСД. 12 кандидатов не явились на тесты, 89 провалили их. На втором этапе 21 февраля кандидатам будет предложено практическое задание – подготовить проект судебного решения.

Кандидаты, которые справятся с этой задачей, будут допущены ко следующему этапу квалификационного оценивания, остальные прекратят участие в конкурсе. Далее будет исследоваться досье кандидатов, состоится тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей, а также собеседование. Кроме того, свои выводы по кандидатам должен предоставить Общественный совет добропорядочности.

Напомним, 30 сентября 2016 года вступили в силу конституционные изменения в части правосудия и новый закон «О судоустройстве и статусе судей», согласно которым высшие спецсуды и Верховный суд ликвидируются, и вместо них создается новый Верховный Суд с пятью кассационными палатами.

Ранее сообщалось, что у 18 из 20 судей Верховного суда Украины родственники работают в правовой сфере.