«Все в упадке»: глава Николаевской ОГА анонсировал восстановление водной станции «Спартак»

После проведения аудита, будут начаты работы по восстановлению водной станции «Спартак», которая расположена в районе николаевского Яхт-клуба.

Такое заявление сделал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, в пятницу, 17 февраля, после посещения водной станции «Спартак», которую накануне Кабинет министров Украины передал в управление Николаевской ОГА.

- Вы видите сами, что все в упадке. Все сознательно делалось для того, чтобы эту базу можно было купить за копейки. Что, наверное и было сделано. Любое предприятие, которое доводится до такого состояния, у него есть фамилия, есть определенные люди, которые заинтересованы в этом. Но это уже другой вопрос. На сегодня это государственная собственность. Всем спасибо, мы сделаем так, чтоб оно работало, - заявил Савченко.

При этом он добавил, что первым шагом по восстановлению базы станет аудит.

- Первые шаги - это аудит. Второе, что мы можем сделать в первую очередь - построим корт. К примеру, у меня есть информация, что в Николаеве в парке Победы будут строиться крытые корты. Мы, наверное, попросим этих людей, которые будут там заняты строительством взяться еще и здесь их построить. Но в целом по базе, после аудита, тоже начнем отстраивать, потому что это наше родное, это Николаевщина и мы должны сделать все, чтобы мы сегодня получили нормальное развитие спорта, - считает Савченко.

Вместе с тем, сумму, которая необходима для приведения в порядок базы Савченко не назвал, так как до проведения аудита сложно оценить сколько денег необходимо для восстановления водной станции.

- Вы знаете, что я конкретный человек. Если я сейчас скажу что-то, то потом я буду отвечать. Вы мне через полгода-год скажите: «Вы нам сказали такую-то сумму, а надо больше», - сказал Савченко.

По его словам более детальная информация появится после проведения проверок.

Стоит отметить, что согласно распоряжению Кабмина от 14 февраля 2017 года №97-р «Про передачу нерухомого майна у м. Миколаєві до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації» было передано имущество водной станции «Спартак».

Как известно, в ноябре 2012 года в Николаеве разгорелся скандал вокруг продажи спортивной базы «Спартак», которая находится на берегу реки Южный Буг, частному предприятию СОК «Украина». После этого разбирательство вокруг спортивной базы перешло в зал суда. В итоге тяжба вокруг спортивной базы продолжалась почти полтора года и закончилась ее передачей обратно в собственность государства.

После этого, по данным комитета защиты базы «Спартак», общество «Украина» попыталось оспорить решение о возврате базы государству и обратилось в Одесский апелляционный хозяйственный суд. Но эта инстанция оставила решение без изменений. В апреле Высший хозяйственный суд признал, что николаевскую спортбазу «Спартак» незаконно отдали обществу «Украина».