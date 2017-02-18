Полиция задержала 9 бойцов «Донбасса», участвовавших в перестрелке в Харькове, изъяты дробовик и АК

В Харькове полиция задержала девять человек в камуфляжной форме, которые участвовали в ночной перестрелке.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 17 февраля произошла перестрелка между представителями «Східного корпуса» полка «Азов» и ветеранами батальона «Донбасс». Причиной конфликта стал пост в «Facebook» руководителя харьковского «Азова» Олега Ширяева, выступившего против блокады поставок угля с оккупированного Донбасса.

В результате перестрелки был ранен один человек из «Азова», представители батальона «Донбасс» спрятались в детском саду неподалеку, но через некоторое время они бросили оружие и сдались полиции.

«Девять злоумышленников были задержаны. Их доставили в отделение полиции с целью установления личностей и проведения следственных действий. Несколько человек из группы, которую преследовали полицейские, проникли в одно из дошкольных учреждений. На территории города был введен план «Сирена». Место происшествия оцепили сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии. На место ЧП прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД. Полицейские зашли на территорию детского сада и обнаружили оставленное там оружие, из которого, вероятно, осуществили выстрел, в результате чего был ранен один из горожан», - отмечается в сообщении полиции.

По факту перестрелки полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство с применением оружия») Уголовного кодекса Украины.

Как пишет издание «NewsRoom», раненного во время перестрелки в Харькове представителя «Азова» зовут Игорь Пушкарев. Он водитель роты «Східного корпуса».