Сенкевич рассказал послу Эстонии, что в Николаеве «на повестке дня» стоит введение электронного билета

Мэр Александр Сенкевич рассказал послу Эстонии в Украине Герту Антсу, что Николаев намерен получить кредит на покупку автобусов и троллейбусов для городского транспорта, а также «на повестке дня» находится введение электронного билета.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, Сенкевич 17 февраля провел неформальную встречу с послом Эстонии Антсом и представителем «Агентства развития предпринимательства Эстонии» Яаном Хейнсоо.

- Первое, мы запустили проект по Николаевскому водоканалу, который «стоял» 7 лет, с Европейским инвестиционным банком. Впервые в этом году началась работа, запустили перестройку систем водоочистки. Второе, мы сейчас забираем из областной коммунальной собственности теплогенерирующее предприятие и там будет использован кредит Мирового банка. И третье, сейчас проводим переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о том, чтобы получить деньги на приобретение городского транспорта – автобусов и троллейбусов. Потому что, пока у нас есть «маршрутки», проблему с транспортом мы не решим. Также у нас на повестке дня введение электронного билета, - сообщил мэр.

Напомним, что 17 февраля в Николаеве прошел круглый стол, посвященный обсуждению перспектив делового партнерства между Николаевом и Эстонией.