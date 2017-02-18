В Николаеве уже по традиции пройдут областные соревнования по плаванию в честь погибших воинов АТО

В Николаеве 25 февраля в 13:00 в плавательном бассейне «Трудовые резервы» на проспекте Героев Украины состоятся ежегодные областные соревнования по плаванию, посвященные памяти воинов-плавцов 73-го Центра специальных операций (Очаков).
Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил николаевский предприниматель и волонтер Аркадий Дабагян.
«Мы проводим их с начала войны. Ожидается присутствие 12-15 команд со всей Николаевской области (около 100 участников), в том числе нескольких команд военных-моряков», - сообщил он.
По его словам, помимо прочего на мероприятии будет презентована книга о воинах, написанная николаевским автором Борисом Билыком.
«Будем рады видеть вас на этом, ставшим уже традиционным, заплыве… Для желающих принять участие и заявиться на соревнования - телефон организационного комитета на афише», - написал Дабагян.