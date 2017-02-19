Николаевская фехтовальщица и студент НУК завоевали два «золота» на паралимпийском Кубке мира

Николаевская шпажистка Татьяна Поздняк 17 февраля завоевала золотую медаль в категории В на Кубке мира по фехтованию на колясках.

Об этом сообщили в Национальном комитете спорта инвалидов Украины.

Соревнования проходят в венгерском городе Егер. Также медаль на счету коллеги Поздняк, харьковчанки Евгении Бреус – она завоевала «серебро» в категории А.

Как сообщает «Инше.ТВ», золотую медаль в категории В на этих соревнованиях добыл и львовянин, студент николаевского НУК имени адмирала Макарова Антон Дацко. А другой львовянин Андрей Демчук завоевал «бронзу» в категории А.