Между Юпитером и Марсом теперь есть еще одна планета Бернардбоуэн

В Солнечной системе появилась еще одна планета - ученые назвали ее Бернардбоуэном.

Об этом сообщает издание о науке EurekAlert.

Эта планета считается малой. Дело в том, что ранее ученые считали малые планеты астероидами, однако в 2006 году термин "планета" уточнили. Таким образом, к категории малых планет зачислили также Церера, Эрида и Плутон. Теперь к ним присоединился и Бернардбоуэн.

Название выбрано Международным центром радиоастрономических исследований, основателем которого был астрофизик Бернард Боуэн.

Ученые открыли малую планету в 1991 году. Однако ученые пока не знают из чего она состоит, поскольку она регулярно прячется за Марсом или Юпитером, между которыми она расположена.

Отмечается, что на Бернардбоуэн планируют направить пилотируемый аппарат в рамках миссии ICRAR, которая запланирована на 2025 год.

Ранее сообщалось, что астрономы из США обратились за помощью к добровольцам и попросили волонтеров, чтобы те вместе с ними занимались поисками Девятой планеты.