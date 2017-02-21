На Киевщине за вымогательство задержали прокурора и фейкового «сотрудника Генпрокуратуры»

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры задержала на взятке сотрудника прокуратуры Киевской области и человека, который выдавал себя за сотрудника ГПУ.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в «Facebook».

«Генинспекция ГПУ задержала начальника Иванковского отдела прокуратуры Киевской области Ю. Ткаченко, который требовал у главного инженера СМУ неправомерную выгоду в 3 тысячи долларов за закрытие дела», - написал Луценко.

В тот же день Генинспекция задержала некоего Ю. Витковского, который представлялся сотрудником ГПУ, используя удостоверение ликвидированного Консультативного совета при Генпрокуратуре, требовал у директора КП «Лесное хозяйство Конча-Заспа» 5 тысяч долларов за прекращение подачи запросов контролирующих органов в отношении данного предприятия.

«Оба дела реализованы благодаря заявлениям граждан, которые поверили в политику очищения ГПУ», - отметил генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что под суд отдали первого замглавы николаевской ГФС, пойманного на вымогательстве.