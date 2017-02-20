Вопрос о закрытии николаевского КП «Профдезинфекция» все еще актуален: «Руководителя нет с конца декабря»

Глава комиссии Григорий Ташлык Начальнице управления по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской облгосадминистрации Ольге Видиной дали две недели на то, чтобы сформулировать предложения относительно дальнейшей деятельности КП «Профилактическая дезинфекция».

Об этом шла речь в ходе последнего заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства.

Дело в том, что на ближайшую сессию областного совета выносится проект решения относительно увольнения директора КП Ивана Панасенко, который уже длительное время на предприятии не работает, срок действия его контракта закончился еще в мае 2015 года.

И когда Ольга Видина докладывала на комиссии по данному вопросу, депутаты поинтересовались: а что же дальше, какова судьба предприятия?

Ольга Видина - Руководителя нет с конца декабря. Там дважды был исполняющий обязанности, который изучал ситуацию, но не смогли, не увидели возможности… Идут поиски руководителя, - сказала Видина.

В том случае, если руководитель не будет найден, то, по словам Видиной, будет ставиться вопрос о ликвидации предприятия.

На что глава комиссии Григорий Ташлык сказал, что в течение двух недель ждет от чиновницы соответствующие предложения по работе КП.

- Потому что долги накапливаются, никто отчеты не сдает, я так понимаю, никого там нет. Работает три охранника, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что и ранее поднимался вопрос относительно закрытия предприятия «Профдезинфекция», однако, депутаты высказались против этого, считая, что это проще всего. Судя по всему, с тех пор ситуация на КП не изменилась.

Стоит отметить, что на данном предприятии «Профилактическая дезинфекция», как и еще на ряде КП области, директор сменился при бывшем губернаторе Николаевщины Вадиме Мерикове. Притом, что до этого оно было прибыльным, но попало в список тех, чью деятельность «изучал» киевский советник Мерикова Ярослав Филатов, который возмущался в СМИ, что тогдашний директор «Профдезинфекции» засиделся в кресле.