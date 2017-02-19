«Министры ни за что на такое не пойдут»: в Украине не сертифицируют квартирные счетчики тепла

Доступные квартирные приборы учета потребления тепла, которые могли бы дать потребителям реальные стимулы для экономии теплоэнергии, в Украине не сертифицируются.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, потребители вполне могли бы иметь стимулы для экономии, если бы не затратная модель действующей в Украине системы субсидий, в которой вся экономия потребления газа, воды, тепла, или любого другого ресурса ведет лишь к сокращению размера субсидирования, в то время как обязательный платеж для семьи остается неизменным.

"Казалось бы, такая простая вещь — уменьшить сумму обязательного платежа на сумму экономии! Но нет же, наши вице- и просто министры социальной политики ни за что на это не пойдут. Им, очевидно, кажется, что здесь нельзя будет сократить средства госбюджета на субсидии, хотя в существующей модели это тоже невозможно! Людей просто заставляют выбирать полностью министерские "социальные" нормативы, поэтому как следствие — никакой экономии энергоресурсов", - говорится в статье.

По мнению аналитика, отсутствие стимулов и средств экономии потребления является главным и непоправимым дефектом действующей системы субсидий: их получатели заинтересованы потреблять ресурс в полной мере, чтобы получить право на субсидию в следующем году.

Сергиенко напоминает, что 40% многоквартирных домов в Украине не обеспечены общедомовыми приборами учета тепла, что делает экономию бессмысленной. Однако там, где счетчики тепла есть, возможность вручную контролировать потребление в зависимости от температуры часто отсутствует. При этом, жители квартир, не оснащенных квартирными счетчиками тепла (а таких в Украине 90%), также не имеют никаких стимулов и средств для экономии.

Сейчас ТКЭ попросту разбрасывают все потребленное домом тепло между квартирами по квадратным метрам, и те кто экономят платят ровно столько же, сколько те, кто ничего подобного не делает.

"Хотя есть очень недорогие счетчики, которые можно поставить на каждую батарею и считать потребление тепла. Ими оборудованы "хрущевки" Польши, Чехии, даже России, но у нас их просто… не сертифицируют, думаю, понятно, по каким причинам", - заключает автор.

Напомним, Кабмин планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло согласно показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен.