На ПАО «Николаевоблэнерго» нашли способ борьбы с ворами трансформаторного масла

За последние два года на объектах ПАО «Николаевоблэнерго» было зафиксировано более 150 случаев краж трансформаторного масла на сумму около 1,5 миллиона гривен. Однако на предприятии нашли способ, как противостоять ворам.

Об этом идет речь в сообщении ПАО «Николаевоблэнерго».

На предприятии отмечают, что слив трансформаторного масла приводит к выходу из строя энергетического оборудования, а это является причиной длительного обесточивания потребителей.

«Основной целью совершения кражи трансформаторного масла является использование его в двигателях внутреннего сгорания, в системах отопления, а также перепродажа его коммерческим структурам. В ПАО «Николаевоблэнерго» активно внедряется системный подход к предупреждению выше указанных правонарушений. Наряду с организационными и техническими мероприятиями по защите объектов энергетического хозяйства энергетиками применяются специализированные химические добавки к трансформаторному маслу», – говорится в сообщении.

Данные добавки, уверяют на «Николаевоблэнерго», сертифицированы и допущены к применению в маслонаполненном оборудовании. Применение их приводит к смене цвета трансформаторного масла на не характерный, что дает возможно оперативно идентифицировать, т.е. подтвердить принадлежность ПАО «Николаевоблэнерго». А, кроме того, такое масло не может быть применено в двигателях внутреннего сгорания, поскольку частицы химических добавок не сгорают и практически сразу выводят двигатель из строя.