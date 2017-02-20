Муниципальный общественный транспорт является основополагающей системой жизнеобеспечения и развития инфраструктуры любого города, позволяет городу нормально функционировать, горожанам свободно и комфортно передвигаться по социально-справедливой стоимости.

Но если муниципальный общественный транспорт, как в Николаеве, оказывается в хронически запущенном состоянии, страдают сразу все сферы городской жизни, перестают работать все городские ценности! Перевозка пассажиров - это основной ключевой компонент многих производств и бизнесов.

Уже десятилетия одной из ключевых проблем Николаева является муниципальный общественный транспорт, каждый житель испытывает этот ужас на себе по несколько раз в день. Горожане уже в шоке от постоянного повышения цен на проезд в общественном транспорте при ненадлежащем качестве перевозок, которые становятся все хуже и хуже, - это можно описать двумя словами «транспортный геноцид».

* синим цветом по тексту – в статье выделены все ссылки на статьи, с которыми каждый читатель может ознакомиться.

Если начнет происходить реальное улучшение сервиса муниципальных пассажирских перевозок, никто не будет против рационального повышения стоимости проезда при получении горожанами качественных, публичных и удобных услуг. А вот когда цена растет, а становится только хуже, как в Николаеве, — это вызывает как минимум недоумение. А чаще всего - злость и ненависть горожан к тем, кто принимает решения и руководит городом.

Горожане уже измотаны ужасными нечеловеческими условиями общественных перевозок в Николаеве и идут к остановкам общественного транспорта в рабочую перевозку как на каторгу! Зная, что сейчас придется долго ждать. И если повезет, влезть в переполненную маршрутку или троллейбус, и уехать в битком набитом грязном транспорте на работу или с работы.

Счастье для Николаевцев и гостей города, когда им везет сесть в незаполненную маршрутку и ехать сидя как нормальные люди, а не стоя как всегда в полусогнутом состоянии, когда все ноги оттопчут и одежду выпачкают. Все перевозчики считают уже «Николаевским стандартом» качество так называемых услуг по перевозке пассажиров. В основном: в грязных и вонючих салонах с липкими засаленными поручнями и порванной обивкой сидений, из которой торчат опасные металлические элементы, отваливающиеся сидушки от сидений, дыры в полу и крыше, самодельно установленные поручни с острыми краями, не отапливаемые салоны, лысая резина, запаска под ногами, текущие крыши и аварийное состояние транспорта, которые загораются на ходу это стало нормой для Николаевцев.

И возят пассажиров водители в алкогольном и наркотическом опьянении, которые позволяют, и оскорблять всех пассажиров, и избивать пассажиров, а так же пешеходов, высаживать всех на половине пути по своей прихоти.

Больше половины маршруток не являются пассажирскими, а переделаны кустарным путем с грузовых микроавтобусов, имеют по техпаспорту менее 18 сидячих мест, по законодательству Украины не являются пассажирскими и не могут обслуживать пассажирские перевозки!

Хочу заметить, что не все такие, и в каждом правиле обязательно есть исключение, так и у нас 7-10% - это культурные уравновешенные водители на своем ухоженном чистом транспорте иногда даже с шикарным чистым салоном, глаз любуется, и гордость за город берет!

Единственное коммунальное предприятие КП «Николаевэлектротранс», которое должно быть лидером качественных публичных услуг по перевозкам в Николаеве, но благодаря неэффективному менеджменту стало безоговорочным лидером всей Украины по предоставлению самых худших услуг по качеству, неудовлетворенности горожан и количеству чрезвычайных ситуаций, аварий и ДПТ!

О достижениях руководства предприятия КП «Николаевэлектротранс» было подробно описано в статье с видео «На грани дефолта первенец Царской России!».

Один из немногих кто знает об ужасной проблеме «транспортного геноцида» всех горожан, гостей города и лично пользовался общественным транспортом - это народный мэр Александр Сенкевич! Он пытается донести до большинства депутатов, коим проблема не ведома как слугам народа, которые передвигаются исключительно на персональном авто. Для возможности решить проблему системно раз и навсегда - для всех горожан и развития всей городской инфраструктуры, логистики и экономики города и области в целом!

Каждый может просмотреть искреннее видео обращение от 18/01/17. Николаевец Дмитрий Плетенчук не сдерживая эмоций, не ангажировано, от души благодарит руководство КП «Николаевэлектротранс», водителя троллейбуса №3027 и всех чиновников занимающихся транспортом за не предоставленную, но так долгожданную и востребованную услугу:

Дмитрию еще крупно повезло, так бы сказали пассажиры электротранспорта, которые систематически становятся участниками серьезных ДТП - из последних «В центре Николаева троллейбус врезался в грузовую «Газель». Таких ДПТ сотни, но последствия тщательно скрываются руководителем КП, как говорится, не умеешь эффективно управлять - умей хитро скрывать!

При этом во всех статьях с ДТП нет не слова о пострадавших, не найдете ни одного публичного извинения или официальной страховой выплаты за нанесенные травмы и ущерба пассажирам – одним словом, все пострадавшие не имеют претензий и безгранично довольны таким сервисом, сплошные пассажиры - садомазохисты!

После таких ежемесячных краш-тестов с пассажирами КП «Николаевэлектротранаса» у всех платежеспособных горожан появляется инстинкт самосохранения, и они томятся на остановках, ожидая свою долгожданную маршрутку, а льготные категории граждан обречены, не имеющие средств к существованию, вынуждены быть благодарными подопытными манекенами в многочисленных краш-тестах Николаевэлектротранса.

И даже те, кто десятками лет не пользуется общественным транспортом, это наши народные избранники депутаты, – уже не могут смотреть на происходящий ужас и страдания горожан. Даже у главы комиссии по вопросам промышленности и транспорта горсовета Владимира Евтушенко выработалась хроническая аллергия «У меня аллергия на этого человека» на директора КП «Николаевэлектротранс» Дмитрия Лисовского, депутаты не знают, как на него воздействовать, и что им делать со стопками поступающих ежемесячно письменных жалоб на руководство предприятия.

Руководство КП «Николаевэлектротранс» не делает выводы, а даже на оборот интенсивнее продолжает глумиться над всеми николаевцами: троллейбусы как выходили, так и выходят на маршруты на лысой резине, в салонах электротранспорта не включают в морозы отопление, обивка сидений не качественная - вся протерлась до лохмотьев, продолжающиеся ДТП и постоянные поломки троллейбусов «Шкода», блокирующие перевозки целых районов города, трамвайные пути в ужасном аварийном состоянии, на которых просто разбивают купленный подвижной состав.

Директор КП «Николаевэлектротранс» общается со своими обидчиками виртуально через публичную страницу «В Контакте» - Электротранспорт Николаева, в которой отвечает всем недовольным его работой как Дмитрию Плетенчуку (18 янвяря в 12:50), и в ней же ходит на комиссию транспорта горсовета и заочно критикует главу Владимира Евтушенко и Александра Садыкова (11 января в 14:44)

Конка – (конно-железная дорога) теперь музейный экспонат в Австрии

Эта фотография, как нельзя точно, олицетворяет состояние дел на предприятии, эффективность менеджмента и стратегию развития КП «Николаевэлектротранс» на 2017 год.

На днях, а именно 26.01.17 я лично со знакомыми и горожанами попал в ситуацию Дмитрия Плетенчука, которая фактически была похожа на «кошмарный беспредел», что без преувеличения показало во всей красе геноцид транспортных муниципальных перевозок в Николаеве!

Я после работы заехал к знакомым на пр. Центральный, которые приехали погостить из Германии к родным и, встретившись с ними, мы должны были ехать в гости к моим друзьям на ул. Адмиральскую.

Мы вышли из дома и пришли в 17:40 на ближайшую остановку общественного транспорта 9-я Слободская (М. Василевского) по пр. Центральному и начали ждать свой 13-й или 1-й маршрут. На остановке кроме нас было еще 7-9 горожан, но остановилось три маршрутки и нас осталось пятеро - нас трое и женщина с ребенком. Показалась первая полупустая маршрутка с долгожданным №13, мы все начали голосовать, но водитель, не останавливаясь и не перестраиваясь со среднего ряда, видя отчетливо, что мы голосуем, не притормаживая, просто промчался!

Меня такой прием, как и остальных просто удивил. Мы вместе с женщиной повозмущались такому безответственному и наплевательскому отношению к голосующим пассажирам, все подумали, что водитель просто «гад» - такие бывают, как говорят, в семье не без урода и стали ждать следующий 13-й.

И тут на светофоре перед перекрестком в 18:05 мы видим нашу вторую полупустую маршрутку №13, все голосуем, водитель трогается и, смотря на нас, пролетает по среднему ряду не останавливаясь! Я начал звонить на горячую мобильную линию горсовета, (м. 0675127544) и невероятно - дозваниваюсь и объясняю критичность ситуации. Молодой человек по имени Вадим сообщает, что ничего поделать не может, только постарается позвонить руководству и сообщить о проблеме! Женщина с ребенком, как и мы, замерзли на остановке - мороз хороший, ребенок начал плакать, что ему холодно, мои знакомые были в шоке от сложившейся ситуации и от беспредела маршрутчиков.

Они задают мне вопрос, что происходит у вас в городе с перевозками, где муниципальный транспорт - троллейбусы и большие автобусы, которые должны курсировать каждые 5 минут. Я вынужденно отвечаю иронично, что «должны» - но это не про наш город пока! И тут видим битком набитую маршрутку как «кильки в банке» №1, где пассажиры сидят у водителя на плечах и на панели приборов, но даже этот водитель честно разводит руками крича пассажирам, что ничего не видит в зеркала, да и мы видим, что можем залезть только на крышу маршрутки, чтобы успеть в гости.

Следующая маршрутка мчится - это уже третий 13-й, мы голосуем и он, как предыдущие два, просто пустой пролетает остановку по среднему ряду, причем улыбаясь нам! На это женщина не выдержала и начала благодарить эпитетами и словами. Я предложил словить такси и довести ее, так как нам всем по дороге или уже поехать с пересадкой, но она отказалась, было видно по женщине, что она деньгами не сорит и рассчитывает все-таки сесть без пересадок. Я опять в ярости звоню на мобильную горячую линию транспорта, на удивление Вадим берет трубку, объясняю ситуацию в красках и слышу феноменальный, но долгожданный ответ – «я позвонил директору, но он трубку не берет», и добавляет - я не решаю проблему, мое дело передать, и, феерическое окончание, - вам в данной ситуации только Сенкевич поможет!

Ошеломляюще было слышать от сотрудника горсовета, который должен оперативно решать проблемы с перевозками горожан переадресацию лично на мэра Александра Сенкевича. Я переспросил у Вадима, что Сенкевич и это должен делать за них? на это Вадим начал оправдываться - мое дело передать и все. Хорошая у парня работа - «передаста», подумал я.

С четвертым и пятым полупустыми 13-ми была та же картина и на пятом в 18:48 я набрал опять на горячую линию, но Вадим уже не знал, что отвечать просто блеял в трубку, что ничего не может кроме как звонить! Я сам был ошеломлен таким бардаком с перевозками в городе! И если бы не сам наблюдал это картину транспортного беспредела, то наверно другому кому-нибудь не поверил.

На удивление шестой 13-й пришел одновременно с троллейбусом. Наконец-то мы сели в маршрутку. Уже из неудержного любопытства, зайдя, я сразу выпалил водителю, что происходит с водителями их маршрута, что они игнорируют пассажиров на остановке и пять 13-х проезжали без остановок, игнорируя всех голосующих? Ответ был честный - какая страна, такие и водители, тут даже мне добавить нечего было. Водитель сам продолжил - раньше при советской власти общественный транспорт ходил как часы, мы тогда пытались вклиниться со своими никому не нужными РАФиками, а потом развалили все коммунальные транспортные предприятия города воры руководители и теперь наши шефы, бывшие чиновники, диктуют условия городу. И добавил - сам стою по часу на остановке и еду стоя как скот с семьей, чтобы доехать, домой – полный беспредел.

Необходимо развивать общественный транспорт. Он экономит место на дороге. Почти всегда все участники автомобильного затора поместятся в один троллейбус, трамвай или большой автобус, который в заторах участвует в десятки раз реже остальных. Академическая иллюстрация того, сколько места на дороге занимает одно и то же количество людей, используя разные виды транспорта.

Частные компании, не имея своих автобусов уже с марта, начнут шантажировать мэра Сенкевича и ультимативно требовать повысить тариф до 5-7 гривен за проезд! При этом, владельцы предприятий будут вешать лапшу, что бензин подорожал, и минималку подняли вдвое до 3200 грн., налоги платить надо – но все это как всегда сказки, так как практически все микроавтобусы на газу, официально водители не устроены на предприятии, поэтому никаких налогов, все с кассы. Забывают все чиновники, что маршрутные такси не имеют права провозит стоячих пассажиров, только по сидячим местам по техпаспорту, или вы видели где-то стоячее такси? Маршрутное такси предполагает возможность возить пассажиров согласно имеющимся сидячим местам согласно техническому паспорту, без права провоза стоячих пассажиров!

Если не вмешаться в и до того критическую ситуацию с муниципальными привозками в Николаеве – то уже в марте шантаж перевозчиков приведет к необоснованному росту цен на проезд до 2,3-3,0 грн. (15-50%) в электротранспорте, до 3,0-4,0 грн. (50-100%) в социальных городских автобусах и до 5-7,5 грн. (33-100%) в маршрутных такси по городу и 9-15 грн. (28-114%) в маршрутных такси по пригороду!

Ни качество услуги в Николаеве и всей Николаевской области, ни действующая цена за проезд не соответствует качеству и себестоимости на проезд по сравнению со странами Европы! Например, цена на сегодня таких услуг в Николаеве и Польше одинакова, но вот в Польше - комфортабельный современный пассажирский муниципальный транспорт с качественным комфортным пакетом услуг (страховка, налог с каждого пассажира, выдается фискальный билет в реальном времени, в салоне ведется видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi, туалет, медицинская помощь). И это услуги Европейского стандарта, а в Николаеве, за туже стоимость, - это сопоставимо с качеством перевозки скота в Либерии.

Когда цены на перевозки предприятия незаконно самовольно увеличивают, а услуга так называемых перевозок уже хуже некуда, все горожане и жители пригорода становятся заложниками транспортного шантажа и беспредела. При этом ни одного перевозчика не лишили лицензии за самовольное поднятие цены на проезд и провоз пассажиров за 20-50 грн. в зимние метели.

Очередной шантаж и необоснованное повышение цены лишит большинство жителей средств на существование, у них заберут последнюю гривну. Эта социальная несправедливость лишает многих свободно передвигаться и зарабатывать, добираться до работы. Особенно жителей отдаленных районов города и всего пригорода, которые чтобы доехать с пересадкой до работы или рынка тратят на сегодня 600 грн. в месяц, а по новым, самовольно установленным тарифам 1220 грн.

При желании города можно так наладить эффективную работу КП «Николаевэлектротранс», что оно будет предоставлять качественные и очень востребованные услуги перевозки пассажиров по социально справедливой и рентабельной для города цене! А при грамотной расстановке и эффективной инвентаризации маршрутов и их синхронизации позволит даже снизить стоимость проезда в маршрутных такси, как в городе, так и в пригороде на 20-50% и главное - увеличит в разы пассажиропоток и доступность услуги. Тем самым перевозчики будут получать даже больше выручки на 10-20% чем раньше при меньшем расстоянии маршрута.

А город получит значительный позитивный прирост бизнес-активности и больше налогов от заработанной прибыли и заработных плат горожан в виде налогов. Это значительно увеличит коэффициент удовлетворенности услугой всех горожан и даст возможность простимулировать бизнес активность и привлекательность города со значительным экономическим эффектом.

Р.S.

По итогам 2016 года всеукраинского соцопроса «Business Views» Николаев стал худшим городом в Украине и набрал наименьший индекс по качеству услуг и обслуживания.

Николаевцы верят, что проблему транспортного геноцида еще не поздно решить, что кардинально увеличит индекс удовлетворенности населения и жизни в городе в целом!