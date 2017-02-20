Административная реформа: медленно, но верно

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Центры предоставленя админуслуг (ЦПАУ) теперь есть в каждом городе, и это, в большинстве случаев, действительно привнесло облегчение тем, кто был вынужден обивать пороги кабинетов чиновников, которые находились в разных районах населенного пункта.

Как отмечают аналитики Информационной кампании Stronger Together, дальнейшие шаги в направлении расширения сети ЦПАУ, упрощения «единого окна» и рационализации бюрократических процессов осуществляются и сегодня; все эти мероприятия традиционно проходят в общественном сознании как «приближение к европейским стандартам». Это можно понять – ведь в значительной мере реформирование происходит при поддержке ЕС. Только в январе 2017 года появилась информация о том, что Евросоюз совместно со шведским правительством предоставит Украине 800 тыс. евро на ремонт и оборудование ЦПАУ в 14 общинах. Но, в отличие от многих других сфер, в этой нельзя говорить о наличии централизованного стандарта, по образу и подобию которого построена система общения органов власти с гражданами во всех странах ЕС.

Европейский опыт

В Германии существующая ныне система коммуникации государства с гражданами была внедрена давно. Заключается она, в общих чертах, в том, что под одной крышей собраны несколько наиболее популярных служб. В «центре для граждан» обычно можно прописаться и получить справку о месте жительства, зарегистрировать автомобиль и получить номера. Полный перечень доступных услуг не стандартизированный: он зависит от размера населенного пункта.

Например, в городке Germering под Мюнхеном есть один такой центр при городской ратуше; там занимаются вопросами регистрации по месту жительства и справками о составе семьи, выдают удостоверение лица с инвалидностью, принимают заявки на место в яслях и детском саду. В центре можно получить загранпаспорт, который был оформлен и заказан в другом месте – туда его просто могут доставить. Набор услуг в самом центре относительно базовый: финансовые вопросы решаются в профильном ведомстве, там же выдают справки о доходах; большинство дел, связанных с рождением, содержанием и воспитанием ребенка – в службе опеки; декретные выплаты и все, что связано с безработицей и трудоустройством – компетенция службы занятости; водительскими правами занимаются по отдельному адресу и тому подобное. Многие вопросы можно решить по телефону или по электронной почте – некоторые услуги вообще не предусматривают физического присутствия гражданина и «живого» общения.

Зато городской совет сделал все, что от него зависело, для концентрации в одном месте услуг, находящихся в его компетенции. В муниципалитете получают разрешения на выброс крупногабаритного мусора и на семейное празднование на местном озере, там подают заявку на получение ипотечного кредита от города, регистрируют собак и садовые счетчики воды. Там же действует городское бюро находок – организация, о которой в Украине давно забыли.

В Польше вопросы предоставления административных услуг не являются отдельной сферой приложения реформаторских усилий: существующая система воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Большинство услуг предоставляется в местных органах власти, аналогичных нашим районным госадминистрациям. Туда идут, чтобы прописаться, сделать загранпаспорт, зарегистрировать автомобиль. Общее официальное название для такой деятельности - załatwianie spraw, «решение вопросов». Например, райсовет Урсинова – района в Варшаве – под своей крышей имеет ЗАГС и паспортный стол, там можно зарегистрировать бизнес и решить вопросы, связанные с архитектурой и градостроительством, там же выдают удостоверение личности, водительские права, варшавскую «городскую карту». Вопросы, касающиеся выборов и налогов, тоже решаются там.

Каждый такой орган имеет свой сайт. Некоторые вопросы можно полностью уладить в интернете – например, зарегистрировать предприятие или изменить его данные. Для дел, которые требуют личного присутствия, есть возможность зарезервировать время визита, чтобы не терять время в очереди (даже электронной).

В Венгрии система «единого окна» - явление относительно новое, как и в Украине. Ее там ввели в 2011-2013 гг. в рамках административной реформы.

Список услуг, которые можно получить в венгерском «едином окне», огромен. Предприниматели здесь решают вопросы внешнеэкономических квот и разрешений, лицензирования внутренней торговли, трудоустройства неграждан, сокращение штатов и различных других аспектов хозяйственной деятельности. Граждане в таких центрах регистрируются по месту жительства, решают вопросы гражданства и льгот для «зарубежных соотечественников», женятся и разводятся. Сюда обращаются для поиска работы и оформления пособия по безработице и получения других социальных выплат, льгот и субсидий, здесь дают совет бездомным животным и сюда приходят жаловаться на недобросовестного работодателя. В перечне услуг, которые предоставляются «единым окном», есть даже пункт «регистрация коз и овец».

Такие центры действуют в каждой базовой административно-территориальной единице. В отличие от Германии и Польши, в Венгрии вся система является централизованной, а следовательно, список услуг унифицированный. Кроме того, это значит, что существует единственный сайт, где можно найти адрес ближайшего к вам «единого окна» и всю контактную информацию. Посетителей поощряют воспользоваться телефоном, чатом или электронной почтой, чтобы задать необходимые вопросы, собственно перед походом в центр, чтобы они приходили подготовленными. Отдельная категория административных услуг в Венгрии – те, которые можно получить по интернету. Сюда относятся налоги, социально-страховые и пенсионные взносы, водительские права и все, что касается автомобилей и дорожного движения, прописка. На портале, где объединены эти услуги, существует возможность сохранить квитанции и вообще иметь собственный «кабинет».

В Румынии реформа административных услуг еще моложе, чем у нас – но проводится она более демократично. В прошлом году правительство запустило интернет-платформу, название которой переводится как «Проще». Там любой может зарегистрироваться (или зайти через фейсбук) и выложить собственное предложение относительно изменения определенной административной практики. Пользователи могут поддержать чью-то инициативу, «проголосовав» за нее. Занимается этим рабочая группа при канцелярии премьер-министра, совместно с министром публичных консультаций и гражданского диалога. Рабочая группа обещает регулярно собирать вместе представителей центральных органов исполнительной власти с целью упрощения бюрократических процедур; от граждан требуется дать им конкретные задачи, то есть высказать пожелания относительно того, что именно следует сделать. В данный момент собрано 2688 предложений относительно улучшений для граждан и 1056 – для бизнеса.

Одной из самых активных категорий оказались автомобилисты. Они добились того, что отныне при регистрации автомобиля достаточно осуществить один платеж, который будет объединять плату за изготовление и использование номерных знаков, выбор специального номера, сохранение старых номеров на новой машине, официальное заверение регистрационных документов, временных разрешений, водительских прав. Для предотвращения коррупции при выдаче прав экзамены теперь обязаны записывать: теоретическую часть на видео, практическую – на видео и аудио. Кроме того, оплатить штраф за нарушение ПДД румыны могут через интернет, получив электронную квитанцию.

Вообще, все публичные учреждения обязаны теперь обеспечить альтернативные методы уплаты налогов и штрафов: кредитной картой, через электронные платежные системы и прочее. Две пошлины, которые надо было отдельно платить при получении загранпаспорта, также объединили в один платеж, который можно оплатить онлайн. Пошлину за выдачу удостоверений личности и видов на жительство отменили вообще – размер платы был небольшой, но чтобы оплатить его, раньше надо было сходить на почту и в полицию.

Административные услуги по-николаевски

По данным пресс-службы Николаевской ОГА, на территории Николаевской области работает 24 центра предоставления административных услуг: 5 городских и 19 районных.

В Центрах, как правило, решаются следующие вопросы:

* государственная регистрация юридических лиц и физических лиц – предпринимателей;

* государственная регистрация имущественных прав на недвижимое имущество;

* оформление земельного участка и получение государственного акта на землю;

* регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям действующего законодательства по охране труда и вопросам пожарной безопасности, требованиям в строительной сфере и тому подобное.

Согласно статистической информации, в 2016 году в центры предоставления административных услуг Николаевского области обратилось более 294 тысяч граждан. По сравнению с предыдущими годами количество обращений в 2016 году увеличилось на 54 тысячи, по сравнению с 2015 годом, и в 3 раза по сравнению с 2014. По результатам 2016 года через ЦПАУ Николаевской области получено 258 629 административных услуг. По общему количеству административных услуг, предоставленных каждым ЦПАУ и процентной долей предоставленных услуг от общего количества услуг, предоставленных всеми ЦПАУ области в 2016 году среди городских центров предоставления административных услуг лидером по количеству предоставленных услуг ЦПАУ м. Николаева - 70 531 услуг или 27% от общего количества услуг, предоставленных всеми центрами области.

Если же говорить о непосредственно ЦПАУ города Николаева, то еще почти год назад в зданиях администраций Ингульского и Центрального районов города начали прием государственные регистраторы, которые предоставляют административные услуги по регистрации или снятию с регистрации граждан, а также консультируют их. То есть, николаевцам не обязательно обращаться в главный ЦПАУ, есть возможность решить вопросы регистрации в администрации районов.

Неплохо работает т.н. «электронная очередь», которая значительно сокращает время ожидания попадания к специалисту Центра. Хотя, не всегда. Затянувшееся ожидание приема может быть связано с нехваткой специалистов. Это подтверждает и житель областного центра Александр Полищук:

- Заходил по вопросам изменений в ЧП. Из двух девушек-консультантов работает одна. В итоге, просидел в ожидании больше часа, но консультацию получил качественную. Еще не понятно, как формируются тарифы на админуслуги. Изменение прописки - 12 грн. Внести изменения в реестр ЧП - 120 грн, ООО - 480 грн.

Николаевский предприниматель Дмитрий Талпа, наоборот, утверждает, что в очереди не пришлось сидеть ни минуты:

- Мне нужно было забрать документы на размещение внешней рекламы. Очереди не было совсем, а к специалистам ЦПАУ вообще нет вопросов – документы выдали в течение двух минут.

Впрочем, не все посетители ЦПАУ могут похвастаться удачным общением. Николаевский журналист Андрей Прокопенко поделился своим опытом:

- Обращался по вопросу аренды коммунального имущества. Перечень документов дали, но не смогли рассказать - по какому адресу те или иные справки можно получить. Очереди не было, но сам процесс передачи дела от ЦПАУ в органы исполнительной власти и обратно очень долгий. Приходится самому обращаться в управления, чтобы держать вопрос на контроле. Общие впечатления — вместо предполагаемого упрощения получения услуг получаем дополнительное препятствие.

Кстати, уже в начале 2017 года, с целью обеспечения удобства и оперативности обслуживания субъектов обращения в ЦПАУ Николаевского городского совета введено еквайринговое обслуживание (эквайринг – услуга, которая предоставляет возможность принимать к оплате платежные карточки) для оплаты административного сбора через платежные терминалы по направлениям: государственная регистрация юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, государственная регистрация имущественных прав на недвижимое имущество и регистрация/снятие с регистрации места проживания.

К сожалению, нынешнее помещение ЦПАУ, которое расположено в здании городского совета, не соответствует современным запросам и увеличению нагрузки на сотрудников, поэтому руководство города активно ищет возможность для приобретения нового помещения или здания в центральной части Николаева. Попытка купить здание бывшего ночного клуба не увенчалась успехом из-за разногласий городских депутатов в оценке целесообразности. По информации местных СМИ, в данный момент рассматривается возможность покупки здания бывшего Гипрограда, расположенного в непосредственной близости от городского совета.

Игорь Пох, специально для «Преступности.НЕТ»