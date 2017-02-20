Кропивницкий стал первым в Украине городом с «умным» освещением улиц

Город Кропивницкий (бывший Кировоград) стал первым городом в Украине, где внедрили «умную» систему внешнего освещения Owlet, которая дает возможность управлять освещением отдельных районов города.

Об этом сообщает интернет-издание «AIN».

На сегодня в городе уже четыре улицы, где установлены светодиодные фонари, подключенные к единой системе: это улицы Ушакова, Садовая, Верхняя Пермская и часть Большой Перспективной. В общей сложности в городе установлено 114 таких фонарей.

Диспетчер, который управляет их сетью, видит полную картину работы каждого фонаря. Если лампа поломалась, данные об этом сразу уйдут диспетчеру.

«Теперь мы можем дистанционно управлять каждым светильником отдельно, изменять яркость светового потока в зависимости от длины дня, выключать часть светоточек ночью», — говорит заместитель городского главы Александр Мосин.

Такая система, по словам городских властей, дает возможность экономить средства бюджета. Для примера, 33 лампы по улице Садовой ночью, при переводе в режим 10% от номинальной мощности потребляют всего 150 Вт.