Николаевская полиция хотела «отбиться» от обязанности предоставить ФИО всех своих сотрудников, но проиграла апелляцию журналисту

Главное управление Национальной полиции в Николаевской области пыталось обжаловать решение суда, обязывающее предоставить прессе список всех своих сотрудников, но проиграло апелляцию.

Напомним, уже сообщалось о том, что в июле 2016 года заместитель начальника ГУ НП в Николаевской области полковник Евгений Ковтун в ответ на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» Андрея Лохматова вместо списка всех сотрудников полиции Николаевщины предоставил список фамилий и должностей только руководителей структурных и территориальных подразделений николаевской полиции. По мнению Ковтуна, остальная информация ограничена в доступе.

Однако, в октябре 2016 года судья Николаевского окружного административного суда Владимир Бионосенко удовлетворил иск Андрея Лохматова и признал неправомерными действия Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и заместителя начальника этого ведомства Евгения Ковтуна в том, что они отказали корреспонденту в предоставлении полного списка фамилий и имен всех сотрудников николаевской полиции.

Тем не менее, полиция Николаевской области не желала «сдаваться» и подала жалобу на данное решение в Одесский апелляционный административный суд. Однако, суд второй инстанции также согласился с доводами журналиста и отказал николаевской полиции, оставив решение николаевского суда без изменений.

При этом, если Лохматов «бил» на то, что согласно части 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации» не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, а также к фамилиям, именам и отчествам людей, которые получили эти средства (а все сотрудники полиции получают зарплату из денег Государственного бюджета Украины), то суды «пошли еще дальше». Согласно решениям обоих судов, ФИО сотрудников полиции не могут быть тайной, так как в соответствии с частью 6 статьи 6 Закона «О доступе к публичной информации» не относится к информации с ограниченным доступом ведомости, указанные в декларации о доходах, расходах и финансовых обязательствах. А согласно пункту 1 части 1 статьи 46 Закона Украины «О предотвращении и противодействии коррупции», в декларации указываются помимо прочего фамилия, имя и отчество и место работы декларанта. Согласно статьи 47 этого закона ни ФИО, ни место работы не включены в перечень информации, имеющей ограниченный доступ.

«Коллегия судей соглашается с позицией суда первой инстанции в том, что фамилия, имя, отчество, место работы (прохождения службы) и должности декларанта в части 1 статьи 47 Закона отсутствуют, а потому не отнесены к информации с ограниченным доступом… Учитывая требования части 6 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», пункту 1 части 1 статьи 46, части 1 статьи 47, 52-1 Закона «О предотвращении и противодействии коррупции» - фамилия, имя, отчество, место работы (прохождения службы) и должности сотрудников ГУНП в Николаевской области и его территориальных подразделений являются публичной информацией, которая не относится к информации с ограниченным доступом, за исключением тех лиц, которые занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну», - говорится в постановлении Одесского апелляционного административного суда.

Напомним, что ранее, в ноябре 2015 года, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Евгений Ковтун скрывал фамилии курсантов новой патрульной полиции Николаева, прошедших отбор в октябре того года.