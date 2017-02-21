В Николаеве чиновник из Вильнюса рассказал об основах молодежной политики в Литве

В понедельник, 20 февраля, начальник отдела молодежной политики города Вильнюса (Литва) Йонас Ланяускас встретился с членами совета по вопросам молодежной политики при городском голове Николаева и представителями учащейся молодежи города.

Общение проходило на базе Николаевской областной универсальной научной библиотеки им. Гмырева, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Йонас рассказал представителям молодежи Николаева об устройстве и направлениях работы молодежной политики в Литве. Так, ее основой является взаимодействие с молодыми людьми через молодежные центры, в которых с помощью социальных работников, происходит общение представителей разных молодежных групп между собой. Кроме того, в таких центрах или их вспомогательных пунктах – информационных точках, молодые литовцы могут получить любую интересующую их информацию по различным темам. По словам Йонаса, акцент в работе с молодежью в их стране делается на натуральное поведение молодых людей, подход в работе с ними индивидуализируется.

- Основа молодежной политики в Литве – рефлектировать то, что хочет молодежь, то, что ей нужно. В год на молодежную политику и неформальное образование в Литве выделяется примерно 260 тысяч евро, - добавил Йонас.

Литовский гость считает, что форматов сотрудничества Николаева и Вильнюса в сфере молодежной политики много и пригласил николаевских экспертов к себе в Вильнюс, чтобы наглядно познакомить с особенностями работы молодежных центров.