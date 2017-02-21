Пьяный Мандат

Похмелье было тяжелым. Настолько тяжелым, что он не сразу вспомнил события вчерашнего дня. О том, что случилось действительно что-то серьезное, свидетельствовали десятки пропущенных звонков на каждом его мобильном телефоне. А о количестве пришедших смс можно было даже не думать.

Он начал постепенно вспоминать события предыдущего дня. Его мало интересовала причина, по которой он так накидался, как и то, чем. Потому что всплывающие картинки приводили его в тихий ужас. Окончательно картина прояснилась, когда он зашел на одно из интернет-изданий и прочитал новость о себе. «Пьяный депутат Мандат предлагал полициейским свой мандат. Как взятку. ВИДЕО», – гласило его заглавие.

***

Уже спустя 40 минут после пробуждения депутат Мандат сидел в партийном офисе «Родинки» и с надеждой смотрел на своего босса, который нервно наматывал круги по кабинету.

– Ситуация не из приятных, – начал свою речь Воробьев, для которого этот город преподносил одни проблемы. Как, впрочем, и предыдущий. И неважно было, что проблемы себе находил сам Воробьев, и суть была совсем не в городе. – Мы должны отреагировать. Тем более, что информация дошла до самой ТВЮ. Ни в коем случае мы не должны признавать тот факт, что ты был пьян.

– Но ведь…, – попытался было перечить ему виновник торжества, но по брошенному в ответ взгляду понял, что лучше помолчать. Тем более что головная боль была настолько сильной, что ему хотелось поскорее выйти из этого душного помещения и уехать обратно к себе в село.

– Скажем, что это был не ты, а твой двойник…, – Воробьев начал сыпать идеями. Его глаза на секунду загорались, но тут же приходило осознание, что выдает он идеи одна бредовей другой. – Или что тебя вынудили так поступить, потому что у них в заложниках был твой любимый попугай. Бред. Или что тебя загипнотизировали. Точно! Я такое по телевизору видел. Ты был под гипнозом.

– Под наркозом, или иными словами, анестезией, – попытался схохмить Мандат, но вышло это настолько печально, что реально можно было подумать, то он отходит после наркоза.

– Хм, а это идея. Наркоз, анестезия, операция…, – начал развивать логический ряд Воробьев. – Точно! Ты был после операции по удалению… гланд!

Депутат нервно сглотнул и вспомнил, во что превратилось удаление гланд 40 лет назад. Когда его 10-летнего парня фактически обманом затащила в больницу... Дальше вспоминать он не стал, потому что в глазах начало темнеть. А потерять сознание ему совсем сейчас не хотелось.

– Нет. Тоже не то, – Воробьев с досадой сел в свое кресло, которое было предметом особой гордости. Ведь в нем сидела сама ТВЮ.

В комнате повисла гробовая тишина. Минут 5 они сидели молча. Воробьев задумчиво смотрел в плакат лидера партии «Родинка». Наблюдавшему за этим со стороны депутату даже на миг показалось, что его шеф ожидает, как ТВЮ вот-вот сойдет с плаката и подскажет выход.

– Точно! – победный вопль Воробьева, вскочившего со своего кресла, громким гулом отдался в голове Мандата. Будто кто-то вставил ее в церковный колокол и с размаху ударил по нему молотом.

– Точно!! Ты болен! Ты был болен и ехал в больницу! – Воробьев победным маршем отмерял периметр кабинета. – Грипп. Нет. Сыпь. Нет. Краснуха. Нет. Сибирская язва. Нет…

Мандату от всех этих названий становилось еще хуже, пока у глазах у него окончательно не потемнело и он не потерял сознание.

Когда он очнулся, в кабинете царил хаос. Он был битком забит партийными работниками «Родинки», которые кому-то звонили. Как оказалось, журналистам, которых звали на пресс-конференцию.

– Очнулся? Отлично. – Мандат с трудом повернул голову и увидел рядом сидящего Воробьева, который своим видом напоминал (или хотел напоминать) одного из римских полководцев, изображенных на картинах, висевших тут же в кабинете. – У тебя гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия, – зачитал с листочка Воробьев. – Я не знаю, что это означает, но название внушительное. Через полчаса созываем пресс-конференцию.

– Но я же реально был бухой, – простонал Мандат. – Нет, ты болен, – ответил Воробьев голосом психиатра, который обращается к своему пациенту. – А видео. Я же на видео предлагал свой мандат в качестве взятки. – То всем показалось. Ты болен, бо-лен.

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