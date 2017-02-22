Жительнице Николаева нужна финансовая помощь для пересадки сердца

Ксения Щиголь из Николаева после длительной борьбы с лейкозом необходима помощь для проведения трансплантации сердца в Индии.
Об этом идет речь в письме родителей Ксении, которое пришло на адрес редакции «Преступности.НЕТ».
Ксения Щиголь – онкосердечник. Она пережила тяжелую борьбу с лейкозом, но после выздоровления у нее обнаружили тяжелые проблемы с сердцем. Врачи диагностировали у нее дилатационную кардиомиопатию.
«Ксения снова борется за свою жизнь. В Украине сделали все возможное, чтобы помочь дочери. Единственный выход, чтоб ее спасти – трансплантация сердца, которую в Украине не делают. Клиника «ФОРТИС» в Индии готова принять Ксению на лечение. Выставлен счет в 125 тысяч долларов США», – пишут родители Ксении.
Кроме того, для организации перелета, сбора всех документов, покупки медикаментов и на вероятные дополнительные медицинские услуги нужны еще деньги. Всего для спасения жизни Ксении необходимо минимум 155 тысяч долларов.
«Мы в отчаянии… Сумма просто космическая для нашей семьи!!! Родственники, друзья и просто неравнодушные люди объединились для помощи Ксюше. Любой вклад в сбор для пересадки сердца увеличивают шансы на выздоровление.
Времени совсем мало, точнее его просто нет!!! Просим Вас оказать посильную помощь в сборе средств на операцию молодой маме, любящей жене и единственной дочери родителей!», – обращаются родные к неравнодушным.
Реквизиты для помощи и контакты:
Карта «ПриватБанка» 4149497832093977Щиголь Ксения Сергеевна
Номера тел.: +380950427012 (Ксения); +380952305955 (Науменко Сергей Леонидович (отец)
Группы помощи в соцсетях:
ВК: https://vk.com/club134237697
ОК: https://ok.ru/group/54313305309418
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1717774408534417/
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Напомним, на Николаевщине ветерану АТО нужна помощь в борьбе с тяжелой болезнью.