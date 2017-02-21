В Доманевке открыли Стену памяти, посвященную погибшим в АТО воинам

В поселке Доманевка на Николаевщине 20 февраля, в День памяти Героев Небесной Сотни, открыли Стену памяти, посвященную воинам, погибшим в зоне АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

«Почтить память Героев Небесной Сотни и павших в боях на востоке страны собрались неравнодушные горожане, участники боевых действий в зоне АТО и родные Героев. На Стене памяти изображены шесть молодых юношей, которые отдали свою жизнь, выполняя воинский долг. Андрей Матвиенко из Кузнецового, Александр Ливадар и Иван Усатенко из Доманевки, Иван Кучмий из Богдановки, Александр Кушнир и Александр Един из Козубовки».

«Жители Доманевки выразили искренние слова благодарности защитникам нашего государства, которые с честью выполняли и выполняют воинский долг на востоке Украины», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве почтили память Героев Небесной Сотни, расстрелянных на Майдане три года назад.