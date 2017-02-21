Принципиальность «Нибулона» или За свои слова нужно отвечать

Меня удивляет позиция некоторых людей, которые думают, что информационное пространство – это такая штука, которой можно играться без последствий до тех пор, пока не наиграешься!

Совсем недавно СП «Нибулон» подало иск в Хозяйственный суд Николаевской области на ООО «Информационное Агентство «Украинская Медиа Группа» о защите деловой репутации своего предприятия. Суть иска заключалась в том, что Муза Махова опубликовала информационный материал об СП «Нибулон» в своем личном блоге на сайте «Преступности.НЕТ». Муза явно обидела детище Алексея Вадатурского, и «Нибулон» решил защищаться. При этом, что интересно, атаковать юридически компания принялась именно издание.

Прошу заметить, что юристы СП «Нибулон» не стали привлекать к ответственности блогера, а упорно доказывали в суде, что отвечать должно именно издание «Преступности.НЕТ».

Мне немного не понятна такая позиция юристов Вадатурского. И на это есть ряд объективных причин. Во-первых, предприятие всегда пользовалось своим юридическим правом на ответ в случае появления на «ПН» материалов о нем, как и в этот раз. Во-вторых, я предупреждал юриста «Нибулона», что надо идти в районный суд и разбираться там и в этом случае получить желаемый результат. Но юристы почему-то заняли другую позицию и принялись судиться именно с изданием «Преступности.НЕТ». А сегодня на «Преступности.НЕТ» выйдет новость о том, что «Нибулон» дважды проиграл суд изданию. Неужели это то, к чему вы стремились?

В первый раз «Нибулон» проиграл суд 3 ноября 2016 года, когда Хозяйственный суд Николаевской области принял «Ухвалу про припинення провадження по справі» в связи с тем, что ответчиком в суде должен быть автор материала, но юристы «Нибулона подали апелляцию и Одесский Апелляционный Хозяйственный суд вернул дело на рассмотрение с привлечением Музы Маховой к процессу. Сегодня, 21 февраля 2017 года, Хозяйственный суд Николаевской области повторно вынес «Ухвалу» и закрыл производство по делу. К слову, сама Муза Махова в суд не явилась.

Я могу только догадываться, что будет делать дальше «Нибулон». Тем не менее, позволю себе вновь дать совет – идите в районный суд, выигрывайте и мы выполним его решение.

Теперь что касается блогеров.

Если кто-то думает, что можно в своем блоге написать что-то и потом «в кусты», то спешу вас огорчить – этому не быть. Все должны отвечать за свои поступки. В том числе и мы за то, что предоставили блогерам возможность публично высказывать свои мысли и публиковать свою информацию. Последние же будут отвечать в суде как авторы тех или иных постов. Это не моя прихоть, это судебная практика.

Но Муза Махова решила иначе. У суда есть доказательство, что она видела повестку в суд и отказалась ее получать. Я не знаю, чем она руководствовалась. Может, не хотела, может, решила отстраниться от процесса, а может, побоялась отвечать за свои слова. Тем не менее, теперь у меня закрадывается понимание того, что Муза пишет необъективно, и не хочет отвечать за свои действия. И я склонен предполагать, что позиция «Нибулона» о ее материале правильная.

Чтобы заранее развеять все возможные слухи и кривотолки, официально заявляю: с сегодняшнего, 21 февраля, больше ни одного материала в блоге Музы Маховой не появится. Причина описана выше. За свои слова нужно отвечать.