На Центральном проспекте Николаева посреди дня установили очередную незаконную «будку»

В Николаеве посреди дня во вторник, 21 февраля, на Центральном проспекте в районе рынка «Украина» возле улицы 6-ой Слободской неизвестные установили без каких-либо документов очередной торговый киоск.

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил советник мэра Николаева Андрей Ермолаев.

«6-я Слободская и проспект Центральный. Очередные будки решили занять все свободное место. Естественно, документов никаких нет, работяги кивают на администрацию рынка, которым владеет «Универсал-Юг», мол это они занимаются. На место выехали заместитель главы центральной администрации и начальник ГАСК в Николаевской области. К сожалению, чтоб теперь убрать это недоразумение, придется пройти ряд бюрократических процедур, которые могут затянуться», - написал он.

Напомним, как ранее сообщалось, в самом центре Николаева, на проспекте Центральном между улицами Соборной и Московской фирма «Стив», имея разрешение на размещение киоска размером 4 квадратных метра, выстроила капитальный магазин на 21 квадратный метр, практически перегородив проход пешеходов по тротуару.