Жительнице Николаева необходимо более полумиллиона гривен для пересадки печени

Жительница Николаева Евгения Бурий (Посашкова) с диагнозом хронический токсический гепатит с переходом в цирроз печени в активной фазе срочно нуждается в пересадке печени, на что необходимо больше полумиллиона гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил отец девушки, ветеран МВД Олег Посашков.

«За время Жениной болезни семья исчерпала свои финансовые ресурсы. Сейчас Женя проходит обследование и лечение в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. Случай очень неординарный, николаевские врачи ошиблись в предварительном диагнозе. Потеряно время, истрачены средства, а лечение было неверным. А хуже всего то, что Женю «залечили» из-за неправильного диагноза… В ближайшее время предстоит операция на печени. Требуются дорогостоящие лекарства. Бюджет семьи истощен и без вашей помощи не обойтись! Пожалуйста, помогите! Родные Жени будут безмерно благодарны вам за каждую гривну, за каждое доброе слово!».

Донором печени Евгении, скорее всего будет ее отец. По его словам, только на дорогостоящие лекарства во время и после операции по подсчетам врачей понадобится не менее 500 тысяч гривен. Семья Евгении обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь собрать необходимую сумму.