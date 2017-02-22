На границе Николаевской и Одесской областей ведут работы по расчистке лимана и строительству шлюза

На административной границе Одесской и Николаевской областей ведется реконструкция соединительного канала «Тилигульский лиман – Черное море».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Реконструкция является крупнейшей в регионе реализацией экологического проекта за последнюю четверть века, она началась в начале осени из-за катастрофической экологической ситуации.

«Из-за уменьшения пресного стока и отсутствия постоянного водообмена с морем лиман мелеет, «цветет» и засаливается. Поэтому было принято решение о реконструкции с использованием современных и максимально оптимальных технологий для решения проблемы пересыхания Тилигульского лимана. С тех пор реализация проекта не стоит на месте – идет к завершению строительство шлюза и железобетонного гидротехнического защитного сооружения, которые будут сохранять лиман от загрязнения песком и илом», - отмечает издание.

Второй этап работы по спасению лимана связан с расчисткой, формированием и углублением самого канала, а также укреплением его берегов. Как все будет на самом деле, можно увидеть в видеоролике проекта реконструкции соединительного канала.

По плану протяженность канала составит 3,5 километра. Первые два километра от моря он пройдет по новому руслу, затем вода будет поступать через существующие озера. В месте соединения с морем на канале будет установлено шлюзовое устройство для регулирования потока воды и управления движением рыбы. Также шлюз станет пешеходным мостиком, который соединит побережье двух областей. Место забора воды будет ограждено специальными 70-метровыми бунами, чтобы не пустить в канал твердые наносы. Глубина канала будет больше двух метров, ширина – более 20, конструкция шлюза позволит пропускать маломерные суда высотой до трех с половиной метров.

Работы по строительству канала в полном объеме планируется закончить до конца 2017 года. В качестве перспективного плана сейчас рассматривается возможность строительства автомобильного моста, который по кратчайшему пути соединит Сычавку (Одесская область) и Коблево (Николаевская область), что даст возможность дополнительно развивать инфраструктуру на побережье.

Напомним, что региональный ландшафтный парк «Тилигульский» Одесского областного совета 3 октября 2016 года по результатам тендера заказал ООО «Укргазификация Юг» реконструкцию соединительного канала Тилигульский лиман - Черное море за 58 миллионов 220 тысяч гривен.