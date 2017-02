«Агентство развития Николаева»: керамическая тарелка, сделанная из пластика

После того, как были обнародованы данные о том, что на счета проектных менеджеров «Агентства развития Николаева» в декабре месяце поступили многотысячные выплаты, многие николаевцы задались вопросом, на что именно были потрачены бюджетные средства. Также многим стало интересно узнать, как можно оценить стоят ли приобретенные коммунальным учреждением «Агентство развития Николаева» проекты тех денег, которые были за них выплачены.

Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, редакция «Преступности.НЕТ» отправила информационный запрос, с просьбой предоставить копии проектов, разработанных привлеченными менеджерами.

В ответе сотрудники «Агентства развития Николаева» отказались предоставлять информацию, сославшись на часть 2, статьи 16 ЗУ «Об авторском праве и смежных правах».

«Статья 16. Авторское право на служебные произведения 2. Исключительное имущественное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено трудовым договором (Контрактом)», - говорится в норме Закона Украины, на которую сослались в Агентстве.

Как известно, учредителем коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» является Николаевский городской совет, который состоит из депутатов, представляющих интересы жителей Николаева. То есть, так как «Агентство развития Николаева» - коммунальное учреждение, то его собственником, является каждый николавец. Помимо этого, каждая услуга по написанию проекта развития, обошлась в 8 тысяч гривен из бюджета города. Согласно Закону Украины «Об открытости использования публичных средств», распорядитель информации (в данном случае КУ «Агентство развития Николаева») должен предоставить информацию о том, на что именно были потрачены бюджетные средства. Однако несмотря на то, что право знать, на что именно были потрачены бюджетные деньги регламентировано законом, по решению руководителя КУ «Агентство развития Николаева» Василия Гошовского, горожане знать то, что они купили не могут. Почему? Потому что авторы этих проектов не хотят показывать свою работу.

- Мы не готовы предоставлять средствам массовой информации, в соответствии с законом, а мы ссылаемся именно на закон, эту информацию только потому что эти проекты могут быть скопированы, что уменьшит нашу способность в будущем выигрывать тут гранты, - комментирует отказ предоставить разработанные менеджерами проекты директор КУ «Агентство развития Николаева» Василий Гошовский.

Вместе с тем, параллельно с отказом предоставлять копии разработанных проектов, «Агентство развития» прислало в ответе их перечень. Также в конце января, после публикации блога наконец начал работать сайт «Агентства развития Николаева», на котором был обнародован своеобразный «отчет» деятельности КУ в 2016 году.

В своем «отчете» КУ перечисляет мероприятия, которые были проведены работниками учреждения, представляет свою команду, а также приводит перечень всех проектов, написанных менеджерами, а также приводит общие суммы, которые были получены различными общественными организациями через «Агентством развития» в течении 2016 года.

Примечательно, что в случае, если сложить все суммы, которые «агенты развития» привлекли с помощью написанных проектов, то получится не 3 миллиона 200 тысяч гривен. Сумма будет на 1,5 миллиона больше. Также из полученного от «Агентства развития» ответа на запрос и информации, опубликованной на сайте, видно, что часть средств, которые были привлечены не зачислялись на счет КУ.

Как видно из ответа «Агентства развития Николаева», его сотрудники отчитываются за привлеченные средства на проведение Форума будущего Николаева, а также на создание проектного офиса самого «Агентства». При этом оба мероприятия были реализованы еще до того, как в юридическом поле была создано коммунальное учреждение. По какой причине КУ отчитывается за то, что какие-то общественные организации получили грантовые средства на реализацию этих проектов остается загадкой.

Также возникают вопросы и по другим средствам, которые по какой-то причине сотрудники КУ считают привлеченными «Агентством». К примеру, 200 тысяч гривен на проект по сортировке мусора были зачислены на счет организации «Let’s do it, Ukraine». Но почему КУ отчитывается за то, что эта организация получила 200 тысяч гривен на реализацию проекта раздельного сбора мусора в школах? Согласно актам выполненных работ, 8 тысяч гривен за написание данного проекта получила один из привлеченных проектных менеджеров - Анна Ганжул. По случайному совпадению, именно она является координатором организации «Let’s do it, Ukraine» в Николаевской области.

При этом, помимо того, что Ганжул получила 8 тысяч гривен за уже реализованный проект по раздельному сбору мусора, на счет ее ФЛП перечислили такую же сумму за проведение «Празднования Дня Святого Николая (дня рождения микрорайона, - второй вариант названия проекта) в микрорайоне Ялты». В источнике финансирования «Агентство развития» указывает, что праздник был оплачен Управлением по делам семьи и молодежи Николаевского горсовета. То есть помимо того, что на проведение праздника в Ялтах выделили из бюджета 15 тысяч гривен, еще 8 тысяч доплатили Ганжул за то, что она написала проект этого праздника.

Бюджетные средства на проведение мероприятия в микрорайоне Ялты Управление молодежи выделило общественной организации «Альтер спорт». Для того, чтобы понять почему город в лице КУ «Агентство развития Николаева» купил проект, который уже был профинансирован из городского бюджета, вопрос был задан руководителю учреждения Василию Гошовскому.

- Если бы «Альтер спорт» был способен написать проектную заявку сам, то они бы выиграли эту проектную заявку без нас. Это же не мы их сюда взяли и подали их проект. «Альтер спорт» мог сделать это сам. Для чего им нужно было это делать, если они могли это оформить сами. Так же мы сейчас можем говорить по любому другому проекту, который мы готовим. Если бы мы не написали эту проектную заявку, этого проекта не существовало бы, - считает директор «Агентства развития».

Вместе с тем, в данном моменте стоит обратить внимание на то, что Анна Ганжул, подавшая проект в «Агентство развития» входила в конкурсную комиссию по отбору проектов, разработанных общественными организациями. Именно эта комиссия выбирала проекты, которые профинансирует Управление по делам семьи, детей и молодежи за счет бюджетных средств. Иными словами, в случае, если голосуя за проект «Альтер спорта» по проведению мероприятия в Ялтах, Анна Ганжул поддержала его, то она отдала свой голос за разработанный ею же проект. Аналогичная ситуация и с мероприятием «Паритет женщин и мужчин – повышение конкуренции», которое также было профинансировано Управлением молодежи, а после этого «куплено» у Анны Ганжул, как один из проектов.

Помимо этого Анна Ганжул, согласно акту выполненных работ является координатором общественной организации «Ресурсный центр общественных инициатив». На то, чтоб такой центр появился в Николаеве Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) заплатил 482 тысячи 624 гривны, а город - 8 тысяч за написание проекта его создания. В результате, «Ресурсный центр общественных инициатив» появился – Анна Ганжул попросту переименовала уже существующую организацию «Молодь за права людини», в которой она является учредителем. О поддержке WNISEFом «Ресурсного центра» «Агентство развития» отчиталось еще ноябре.

При этом, анализ предоставленных «Агентством развития Николаева» договоров и актов выполненных работ показывает, что все договора, с проектными менеджерами были заключены в декабре. Директор КУ объясняет это тем, что казначейство не позволяло зарегистрировать договор.

«Заявки на эти проекты, я могу это подтвердить, были поданы намного раньше. Мы оплатили услуги людей. Мы не оплатили конкретный проект. Мы оплатили услуги людей. То, что мы их оплатили в декабре и ноябре месяце связано с тем, как работает наше казначейство и то, как нам выделялись соответственно нашему финансовому плану деньги и как мы могли физически заплатить тогда, когда они оформили все документы соответственно нашим внутренним требованиям. Заявки по WNISEF были поданы еще в мае месяце, когда у нас еще финансирования не было. Мы тогда работали при отсутствии финансов. Но мы заявки подали, проекты выиграли и возместили людям затраты, которые они понесли, чтоб написать эти заявки, мы смогли только в декабре», - объясняет Гошовский.

Вместе с тем, согласно информации опубликованной на портале использования публичных финансов, сам Гошовский заработную плату стал получать еще в августе месяце.

Не менее любопытными выглядят услуги по написанию проектов развития города и у других разработчиков. К примеру, ФЛП Дулько Евгения Павловна оплатили услуги по написанию проекта развития «Неделя городского развития «Mykolaiv urban days». При этом, Евгения Дулько, аналогично Анне Ганжул входила в состав конкурсной комиссии по отбору проектов, которые будет финансировать Управление по делам семьи, детей и молодежи. На этом конкурсе все тот же «Альтер спорт» получил 32 тысячи гривен на проведение мероприятия «Mykolaiv urban days», который состоялся в сентябре 2016 года. Спустя несколько месяцев после этого, «Агентство развития Николаева» заплатило 8 тысяч гривен Евгении Дулько за то, что она предоставила услуги по разработке проекта этого мероприятия. Согласно предоставленному отчету еще одним успешным проектом менеджера Дулько стала «Мастерская города в Николаеве», на которую GIZ выделила 68 тысяч гривен. Остальные 3 проекта, услуги на разработку которых были оценены в 24 тысячи гривен остались безрезультатными.

В свою очередь, проектный менеджер Роман Ханжин, за предоставленные «Агентству развития Николаева» услуги, получил 32 тысячи гривен. Из актов выполненных работ следует, что именно он занимался разработкой проекта «Стратегия развития Николаева», которую отказался финансировать канадский фонд местных инициатив. Вместе с тем, разработка Стратегии развития - это основная задача, которая была возложена на специально созданное для этого коммунальное учреждение.

Также Ханжин разрабатывал аналитические материалы для потенциальных инвесторов. На разработку таких материалов WNISEF дал «Агентству развития Николаева» почти 1,5 миллиона гривен. За эти деньги был снят проморолик о Николаеве, разработан сайт, который в последствии был раскритикован николаевским IT-специалистом, а также созданы карточки для инвесторов. Оставшиеся два проекта, заявленных Ханжиным, на данный момент времени проходят процедуру согласования с донорскими организациями.

Пожалуй, одним из нашумевших проектов «Агентства развития» стала подсветка пешеходных переходов. За услуги по разработке проекта того, чтобы в городе появился свет на аварийноопасных переходах, деньги были заплачены предпринимателю Илье Письменскому. Из отчета следует, что благодаря его проекту, неуказанные доноры, пожертвовали городу около миллиона гривен. По информации «Преступности.НЕТ», средства на установку LED-освещения «пожертвовали» местные частные предприниматели. В обмен на последующие подряды с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Остальные 4 проекта, в том числе за услуги по разработке проекта музея под открытым небом «Городище Дикий сад», средства на который уже много лет пытаются найти в бюджете города Николаева, оцененные в еще 32 тысячи гривен не были поддержаны донорами.

Что касается еще одного предпринимателя Дмитрия Мисюрева, которому в декабре выплатили 64 тысячи гривен за предоставление 8 услуг по написанию проектов развития, то пока не один из предложенных им проектов не нашел поддержки у грантодателей. Все проекты либо отклонены, либо проходят процедуру согласования.

Большинство тех услуг, которые предоставили нанятые «Агентством развития Николаева» проектные менеджеры были оплачены впустую. Только 13 заявок из 41 были профинансированы. Из них 3 проекта были профинансированы за счет того же бюджета Николаева, а еще в трех случаях средства поступили на счет других организаций.

Стоит отметить, что в понимании «Агентства развития Николаева» каждый «проект» - это грантовая заявка. То есть это просто несколько страниц, на которых расписано для чего нужны деньги. Эти заявки передаются во всевозможные фонды для того, чтобы получить финансирование на то, что было задумано. Так работают многие институты гражданского общества, у которых есть идеи, но они не могут их реализовать из-за отсутствия финансирования. Однако не стоит забывать, что «Агентство развития Николаева» - это не общественная организация, а коммунальное учреждение, которое согласно своему уставу представляет город Николаев перед инвесторами. Помимо этого, «Агентство развития», при помощи привлечения грантов, посредством написания проектных заявок, должна воплощать в жизнь программы, которые принимаются городским советом. На сегодняшний же день проектные менеджеры привлекаются по абсолютно непрозрачному принципу.

- Нет требований к проектному менеджеру. Требования к проектному менеджеру ставит грантодатель, который подписывает с нами грантовый договор. Квалификацию или компетенцию менеджера вместе с его резюме выбирает грантодатель. Это первое. Второе – те проекты, которые пишем мы, мы выбираем проекты, мы не выбираем по человеку, мы выбираем по проекту, - поясняет Гошовский условия отбора менеджеров.

Еще одним любопытным фактом является то, что все эти люди, которых исходя из слов Гошовского выбирает сам грантодатель, на сегодняшний день не имеют никакого отношения к КУ «Агентство развития Николаева».

- Все проектные менеджеры не являются сотрудниками «Агентства». Они на время контракта, который мы с ними подписали, на нас работают. Контракты в прошлом году у нас закончились. Сейчас все эти люди не являются работниками «Агентства». Сейчас они заканчивают работу в своих проектах, пишут отчеты и занимаются другими проблемами. У меня два сотрудника – я и мой заместитель, который занимается финансовым планированием, - говорит сам директор КУ.

Вместе с тем, несмотря на это, эти люди продолжают представлять Николаев на всеукраинском и международном уровне. Об этом свидетельствуют публикации на официальной странице КУ в соцсети. В частности, вышеуказанные предприниматели представляли Николаев в Американской торгово-промышленной палате, проводили круглый стол с представителями бизнеса Эстонии. При этом они представляются сотрудниками КУ «Агентство развития Николаева».

Еще одним примечательным фактом является то, каким образом оценивались выполненные работы. Так, в дополнении к каждому акту указывается, что один час услуг предпринимателя, предоставляющего услуги оценивается в 200 гривен. При этом, согласно акту выполненных работ, на каждый проект выделялось по 40 часов. В случае с предпринимателем Анной Ганжул, все 10 договоров на предоставление услуг были подписаны 12 декабря, а уже 14 декабря, были подписаны акты выполненных работ. Работа, на которую выделялось 400 часов была выполнена за 48. Соответственно по факту, если бы работал один человек, то получалось бы, что заказчик, то есть «Агентство развития Николаева» переплатил из бюджета 70 тысяч 400 гривен (400 часов на работы минус 48 часов в двух днях – 352 часа). И это только в случае с Ганжул.

- Никто не сказал, что эту работу выполнял один человек. Это если говорить в общем о реализации и выполнении проектной заявки. Деньги получил частный предприниматель, который является не физическим лицом, а юридическим лицом. Его задача в соответствии с этим договором организовать работу соответствующим образом, чтобы то, что он выполнил соответствовало требованиям, - комментирует Гошовский.

Очевидно, что понять, были ли переплачены бюджетные деньги сложно, так как проверить сколько человек занималось написанием проектов не предоставляется возможным. Иными словами принимать работу в человеко-часах, в случае, когда нельзя проверить сколько именно времени было потрачено на работу не совсем целесообразно. Ответ на вопрос о том, нет ли в данном случае признаков мошенничества, после проверки деятельности учреждения должны дать квалифицированные органы.

И в завершении…

После того, как появилась информация о выплатах за декабрьские услуги проектным менеджерам, многие николаевцы задались вопросом, за что именно были выплачены деньги. Тогда работники «Агентства развития Николаева» заявляли, что возникновение такого рода вопросов связано с тем, что у них проблемы с информационной политикой. В завершении приведем пример компетенции одного из привлеченных КУ «Агентство развития Николаева» менеджеров, который принимал участие в одной из телепрограмм на местном телеканале.