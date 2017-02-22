Рада назначила на 26 марта выборы мэра Снигиревки

Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы Снигиревского городского головы на 26 марта 2017 года.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте Верховной Рады.

Причиной назначения внеочередных выборов стало досрочное сложение с себя полномочий предыдущего мэра Снигиревки Александра Ларченко.

«Назначить внеочередные выборы Снигиревского городского головы Снигиревского района Николаевской области на воскресенье 26 марта 2017 года», – говорится в постановлении.

Данный документ был поддержан голосами 246 депутатов.

Как известно, Ларченко подал в отставку в августе 2016 года. Тогда он заявил о «постоянном нездоровом противостоянии отдельных депутатов городского совета, которые, не принимая на себя никакой ответственности за свои действия, не дают ему, как руководителю городской общины, воплощать намеченные планы». И назвал происходящее «войной на заказ».

Как известно, Александр Ларченко во время местных выборов в 2015 году был переизбран Снигиревским городским головой.