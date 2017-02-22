Водитель «маршрутки», ударивший в лицо жительницу Николаева, пока уволен не будет, – директор ЧП «ПиК»

Директор николаевского предприятия «ПиК» Виктор Мироненко пока не намерен увольнять водителя маршрутного такси №91, ударившего в лицо женщину, которая хотела выяснить, почему он выгнал ее 10-летнего сына из «маршрутки».

Об этом шла речь в ходе встречи 21 февраля, которую провел вице-мэр Антон Турупалов с директором предприятия ЧП «ПиК» Виктором Мироненко и Оксаной Крецу, пострадавшей в инциденте с водителем данного предприятия, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Напомним, что 12 февраля водитель маршрутного такси №91 ударил в лицо Оксану Крецу. Инцидент произошел после того, как женщина хотела выяснить, почему «маршрутчик» выгнал ее 10-летнего сына из общественного транспорта и ему пришлось несколько километров идти домой.

Вице-мэр выслушал участников конфликта, а также задал несколько вопросов перевозчику на предмет того, часто ли водители не доезжают до конца маршрута. На что Виктор Мироненко ответил, что будет разбираться и добавил, что в тот день была плохая погода и, возможно, поэтому водитель отказался довезти ребенка до конечной остановки.

При этом директор ЧП «Пик» сообщил, что на данный момент не намерен увольнять водителя. По его словам, он примет решение лишь после того, как полиция закончит следственные действия.

Вице-мэра Антона Турупалова данная позиция удивила, так как был факт нанесения телесных повреждений и нет разницы, какую ответственность понесёт водитель после окончания следствия.

- Человек ударил женщину. Что, мы должны ждать выводов криминального производства? Это абсурд, - сказал заместитель мэра.

Антон Турупалов заявил, что напишет официальное письмо в полицию, чтобы получить официальную информацию о том, на какой стадии расследования находится данное дело и какие меры были приняты.

Также вице-мэр назначил на следующий вторник встречу с коллективом перевозчика, на которой обсудят алгоритм действий в подобных ситуациях.

После чего Оксана Крецу сказала, что извинений от водителя она так и не получила, а также намерена подавать на него в суд. Директор предприятия ЧП «Пик» Виктор Мироненко в свою очередь принёс свои извинения и добавил, что это её право.

Напомним, ранее в Николаеве водитель маршрутки, следовавшей по маршруту общественного транспорта №91 (Балабановка – гостиница «Турист»), перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.