Николаевцев предупреждают, что на лед выходить уже опасно

Фото: архив Жителей и гостей Николаева предупреждают, что в связи с колебанием температур находиться на льду уже опасно.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, по данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, в ближайшее время на территории города будут происходить колебания температуры с 5 до 11-16 градусов тепла, на реке Южный Буг возле Варваровского моста колебания уровня воды составили от 481 см до 497 см, наблюдается неполный ледостав и дрейфующий лед 1-2 балла, толщина льда – 10 см.

«Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета предупреждает об опасности нахождения на льду и необходимости быть бдительными вблизи рек и водных объектов», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пьяный николаевец на буере провалился под лед на середине Южного Буга.