Чего вряд ли когда-то пойму

Мы просим Запад поддерживать режим санкций с нашим врагом, агрессором, оккупантом и завоевателем.

И тут же на высшем уровне объясняем собственному лохторату про то, как жизненно важны, необходимы и критичны для нашей собственной экономики и энергосистемы торговые отношения и товарооборот с врагом, агрессором и оккупантом.

Двужопость - характерная отличительная черта нашей барыжной политэкономики.

Политики и экономики.

Вечная попытка выдать труды Маркса с Лениным за Ли Кван Ю - и наоборот.

Правильно - это когда во внутренней политике ПРИНЦИПЫ, а во внешней - ИНТЕРЕСЫ. НЕ НАОБОРОТ.

Только у нас электорат этого не понимает, а попавшие в политику рвачи и двужопые бесславные ублюдки - во всём всегда везде ищут исключительно свой интерес. Интерес, и похер принципы, @-декларация и лохторат всё стерпят, а то путен нападёт.

Я категорический противник массовых беспорядков, ничего общего не имеющих с политическим протестом, и не ведущих к позитивным изменениям в стране.

Я за то, чтобы обратить внимание наших западных нагло и втупую наёбаных партнёров на то, куда расходятся и где концентрируются выделенные им (не нам!) средства.

Или нам? Не им?... Да ладно..

Украина - инвестиционная чёрная дыра.

Наглая и беспринципная.

Беспринципная.

Только интересы.

И наглядное свидетельство тому - регулярные призывы к Западу объявить бойкот России, параллельно и непрерывно три года торгуя с оккупированными территориями.

Если я не прав и чего-то не понимаю в этой микро- и макро- экономике - пусть мне здесь по пунктам объяснят, почему и что происходит и где я пропустил, что 2х2 не всегда 4.

А зависит от курса и от того, продаём мы или покупаем.

И кстати да, я как исландец отказываюсь платить по процентам и счетам мвфу, потому что ни один транш не сделал мою личную жизнь и жизнь моих простых соседей лучше. А только добавил нолей к наличке в @-декларациях тем, кто эти транши беспринципно пилил в своих интересах, первоначально накапливая капитал, выдаваемый в виде небезвозвратного кредита всем нам, гражданам государства Украина.

Примите и поймите мой личный объявленный вам дефолт:-)

И кстати, почему например нельзя ездить в рф и ордло нашим артистам, для которых эта публика жизненно необходима и если по возвращении они честно будут платить налоги в украинский бюджет?:-)

Если это принципиально возможно для предприятия энергетической или коксохимической промышленности - чем хуже Лорак, Повалий и Лобода? Принципиально - какие отличия? Объясните долбо@бу.

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