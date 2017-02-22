В Автосалоне «Н АВТО» прошла презентация новой модели BMW 5 серии

Неистовая мощность, скрытая за элегантным силуэтом, непревзойденный уровень инноваций и комфорта стали ключевыми элементами харизматического образа и призваны приумножать удовольствие за рулем. Возможностью познакомиться с выдающимся автомобилем, который способен использовать свой потенциал на все 100%, воспользовались постоянные клиенты автомобильного бренда, а также почитатели качества и скорости. Новый BMW 5 серии получил современные технологические решения баварской марки: еще больше экологически безопасной динамики, максимальное количество систем помощи водителю, самую высокую сетевую интеграцию и новую инновационную систему управления, что является идеальной экипировкой для продолжения уникального успеха своего предшественника. Всего BMW 5 серии предыдущих шести поколений было продано более 7,6 миллиона экземпляров. Это абсолютный чемпион в своем сегменте.

Для еще более интуитивного управления и всеобъемлющего комфорта за рулем популярного бизнес-седана автомобиль оснащен системой iDrive нового поколения. В топовой комплектации функции навигации, телефона, информационно-развлекательные системы и другие настройки отображаются на 10,25-дюймовом цветном дисплее с высоким разрешением. Управление в зависимости от предпочтений водителя осуществляется при помощи контроллера iDrive, голосовых команд, жестов или прикосновения к экранным кнопкам дисплея.

Однако новации на этом не заканчиваются, их дополняют четыре новых двигателя, которые относятся к новой модульной линейке BMW EfficientDynamics. Благодаря технологии BMW TwinPower Turbo эти силовые агрегаты сочетают выдающуюся мощность с образцовой экономичностью. Предлагаются два дизельных и два бензиновых двигателя на выбор: с задним приводом или с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive. К этой яркой компании весной присоединятся еще три модели: наиболее экономичный BMW 520d EfficientDynamics Edition с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic и четырехцилиндровым дизельным двигателем, BMW 530e iPerformance с плагин-гибридным приводом, а топ-позицию самых спортивной модели в линейке нового BMW 5 серии займет BMW M550i xDrive, который способен разогнаться до сотни всего за 4,0 секунды.

Первые владельцы получат свои автомобили уже в марте и смогут дополнить свои впечатления настоящим удовольствием за рулем новой «пятерки», что является воплощением современного бизнес-седана и убедительно оправдывает ожидания, которые возлагаются сегодня на авто данного класса.





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